العالم اليوم - أسهم أوروبا تحقق مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 21 يونيو 2022 12:21 مساءً - واصلت الأسهم الأوروبية انتعاشها اليوم الثلاثاء مدعومة بمكاسب أسهم شركات الكيماويات والتعدين والنفط مع ظهور مشترين بعد عمليات بيع مكثفة الأسبوع الماضي بسبب مخاوف من الركود.

وصعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8 بالمئة محققا مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي بعد أن سجل تراجعا إلى أدنى مستوياته في أكثر من عام الأسبوع الماضي.

وارتفع المؤشر الفرعي لقطاع التعدين 1.6 بالمئة بعد انخفاضه إلى أدنى مستوياته منذ ديسمبر 2021 في الجلسة السابقة.

كما حقق المؤشر الفرعي لأسهم شركات النفط والغاز مكاسب بـ 1.2 بالمئة مع ارتفاع أسعار النفط الخام بنحو واحد بالمئة.

وارتفع سهم إيرباص الفرنسية لصناعة الطائرات 2 بالمئة، بعد أن قالت شركة إيزي جيت البريطانية للطيران إنها ستشتري 56 طائرة إيرباص إيه320.

وهبط سهم سلسلة متاجر أوكادو البريطانية 4.5 بالمئة بعد أن قالت الشركة إنها ستعزز سيولتها بأكثر من مليار دولار لدعم نموها.