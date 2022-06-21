وزير المياه : الحكومة بصدد شراء كميات من المياه من إسرائيل

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 21 يونيو 2022 11:58 صباحاً - دوت الخليج :- قال وزير المياه والري محمد النجار، إن الحكومة بصدد شراء كميات من المياه من إسرائيل؛ وذلك لتعويض النقص في كميات المياه الذي يشهده الأردن.
وأضاف النجار مساء الثلاثاء : أن الوزارةَ لن تستملك الأراضي التي تحتوي آبارا مخالفة ، وفق المملكة .
وفسر ذلك، بأن "كثيرا من الآبار موجودة في مناطق بعيدة، ولو كانت قريبة من الشبكات لكنا استملكناها، إضافة إلى أن هذه المياه غير مطابقة للمواصفة يعني لا يوجد مصدر مائي نستطيع أن نستغله إلا بعد إجازته من وزارة الصحة".
وأوضح أن "عملية ردم الآبار المخالفة تحتاج أولويات ووعي، وكذلك تعاونا من الجميع".
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