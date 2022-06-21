أسعار الوقود تطيح برئيس «بتروبراس» البرازيلية

جدة - نرمين السيد - قالت صحيفة "أوجلوبو" البرازيلية، إن كويلو كان قد تولى رئاسة الشركة الحكومية فى أوائل أبريل، ولكن بعد شهرين من توليه منصبه، استقال بسبب ضغوط من الرئيس البرازيلى جايير بولسونارو، بعد أن تم رفع أسعار الوقود.
وبحسب الصحيفة، رفعت بتروبراس سعر البنزين فى مصافيها بنسبة 5.18% وتكلفة الديزل بنسبة 14.26%، واستقبل الرئيس البرازيلى هذه الأسعار بالرفض، وأعرب عن عدم موافقته عليها كما أنه دعا الكونجرس على الفور إلى بدء تحقيق مع قادة الشركة، بالإضافة إلى اتهامهم بالتربح من الزيادات.
تسجل البرازيل حاليًا أعلى مستوى من التضخم فى السنوات الـ 18 الماضية، بزيادة قدرها 12.13%، وهو معدل لم تشهده البلاد منذ عام 2003.
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