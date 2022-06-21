ماكرون يرفض استقالة رئيسة الوزراء الفرنسية

جدة - نرمين السيد - وبحسب وكالة "فرانس برس" الفرنسية، فأن ماكرون، قد يواجه تصويتا بسحب الثقة، بعد خسارته أغلبيته البرلمانية، إذ اختار الناخبون بدلا منه اليمين المتطرف واليسار المتطرف.

وخسر التحالف الذى يقوده الرئيس إيمانويل ماكرون، الغالبية المطلقة فى الجمعية الوطنية الفرنسية ما من شأنه أن يعرقل السير بإصلاحاته فى ولايته الثانية.