عاجل- اختفاء طائرة فى شرق روسيا

جدة - نرمين السيد - قالت الوزارة فى بيان لها، إنها تلقت فجر اليوم معلومات تفيد بأن طائرة تابعة لشركة خاصة أقلعت من عاصمة الجمهورية ياكوتسك، ولم تصل إلى وجهتها فى الوقت المحدد، مشيرة إلى أن طائرة أخرى على متنها فريق من رجال الإنقاذ أقلعت للبحث عن الطائرة المفقودة، وفقا لقناة "فرنس برس" الفرنسية.
وأضاف البيان، أنه حسب المعلومات الأولية، كان على متن الطائرة ثلاثة أشخاص: اثنان من أفراد الطاقم وراكب، إضافة إلى شحنة وزنها طن واحد.
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