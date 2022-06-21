العالم اليوم - مسؤول بالفيدرالي الأميركي يأمل بتكرار سيناريو 1994

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 21 يونيو 2022 11:02 صباحاً - قال رئيس الفيدرالي في سانت لويس، جيمس بولارد، إن البنك المركزي الأميركي قد يرفع الفائدة سريعا ويحقق "أداء فلكيا" للاقتصاد هذا العام إذا كان بوسعه أن يكرر دورة تشديد السياسة النقدية التي نفذها في عام 1994.

وأبلغ بولارد ندوة اقتصادية في مدينة برشلونة الإسبانية "دورة التشديد تلك سببت بعض العرقلة في ذلك العام... لكنني شعرت دوما بأن ذلك دفع الاقتصاد الأميركي إلى أداء فلكي في النصف الثاني من عقد التسعينات... آمال بأن نتمكن من أن يكون لدينا شيء مماثل هذه المرة".

وبولارد مساند قوي لإجراءات مجلس الاحتياطي الفيدرالي لترويض تضخم مرتفع وصل إلى أكثر من 3 أضعاف المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي الأميركي البالغ 2 بالمئة.

وقال "نحن نتحرك بسرعة، لكننا نتحرك من مستوى منخفض ومن السياسة النقدية الشديدة التيسير التي نفذناها."

وشهدت دورة التشديد النقدي في عام 1994 رفع معدلات الفائدة إلى 6% في 7 زيادات بواقع 75 نقطة أساس وزيادتين بمقدار 50 نقطة أساس.

يذكر أن الفيدرالي قرر رفع الفائدة الأسبوع الماضي، بواقع 75 نقطة أساس بعد صدور بيانات التضخم لشهر مايو والتي جاءت أسوأ من المتوقع وسجلت أعلى مستوى منذ 1981.