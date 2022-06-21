لوجانسك: أوكرانيا تحشد ما بين 5 إلى 7 آلاف مقاتل فى هذه المنطقة

جدة - نرمين السيد - وقال ميروشنيك، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية، "وفقا لمعلوماتنا، هناك ما بين 5 إلى 7 آلاف مقاتل أوكرانى ما زالوا موجودين فى ليسيتشانسك".
كان رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف قد أعلن فى وقت سابق "تحرير بلدة توشكوفكا فى جمهورية لوجانسك الشعبية من النازيين".
وبتحرير توشكوفكا المحاذية لمدينة ليسيتشانسك، يصبح من الممكن تطوير هجوم لقوات لوجانسك على مدينة ليسيتشانسك للالتفاف على القوات الأوكرانية فى جورسكى وزولوتى.
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