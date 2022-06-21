عاجل- إصابة شخصين فى هجوم بـ السويد

جدة - نرمين السيد - وأشارت "العربية"، فى نبأ عاجل لها، إلى أنه لا يوجد معلومات عن طبيعة الهجوم حتى الآن.

ويظهر عام 2022 حتى الآن ارتفاعاً قياسياً فى حوادث إطلاق النار، بحسب الباحث فى علم الإجرام فى جامعتي مالمو وأوسلو، مان جيريل.

وقد يرجع السبب فى حدوث المزيد من عمليات إطلاق النار هذا العام إلى حقيقة أن العديد من شبكات الجريمة رفيعة المستوى قد تمت محاكمة عدد من أعضائها وهو ما يتسبب فى عدم استقرار تلك الشبكات.