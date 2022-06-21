ونقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية عن كيشيدا قوله - خلال جلسة نقاشية شارك فيه قادة الحزب قبل انتخابات مجلس المستشارين فى 10 يوليو المقبل - إن حكومته لا تفكر فى خفض معدل ضريبة الاستهلاك من 10 % الحالية أو تغيير السياسة النقدية التى يستخدمها بنك اليابان.
وقال كيشيدا زعيم الحزب الليبرالى الديمقراطى الحاكم "سأحمى أرواح الشعب فى اليابان فى مواجهة الأزمات الرئيسية نتيجة التدخل الروسى فى أوكرانيا وارتفاع الأسعار".
وأشار إلى أن الزيادات فى الأسعار تظهر بشكل أساسى فى قطاعى الطاقة والغذاء، وقال "إنه من الأهمية تركيز السياسات على هذه المجالات".
ويعتقد الاقتصاديون فى القطاع الخاص أن أسعار المواد الغذائية ستستمر فى الارتفاع.. حيث لا تزال توقعات التدخل الروسية فى أوكرانيا غير مؤكدة وسيؤدى ضعف الين إلى تضخم تكاليف الاستيراد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أزمة اقتصادية تلاحق اليابان.. وكيشيدا: لم نفكر فى تغيير سياستنا النقدية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.