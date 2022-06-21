أزمة اقتصادية تلاحق اليابان.. وكيشيدا: لم نفكر فى تغيير سياستنا النقدية

جدة - نرمين السيد - تعهد رئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا، اليوم الثلاثاء، بالتركيز على السياسات الخاصة بانتخابات مجلس الشيوخ الشهر المقبل فى الاستجابة لارتفاع أسعار الطاقة والغذاء التى تفاقمت بسبب التدخل الروسى فى أوكرانيا.





ونقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية عن كيشيدا قوله - خلال جلسة نقاشية شارك فيه قادة الحزب قبل انتخابات مجلس المستشارين فى 10 يوليو المقبل - إن حكومته لا تفكر فى خفض معدل ضريبة الاستهلاك من 10 % الحالية أو تغيير السياسة النقدية التى يستخدمها بنك اليابان.

وقال كيشيدا زعيم الحزب الليبرالى الديمقراطى الحاكم "سأحمى أرواح الشعب فى اليابان فى مواجهة الأزمات الرئيسية نتيجة التدخل الروسى فى أوكرانيا وارتفاع الأسعار".

وأشار إلى أن الزيادات فى الأسعار تظهر بشكل أساسى فى قطاعى الطاقة والغذاء، وقال "إنه من الأهمية تركيز السياسات على هذه المجالات".

ويعتقد الاقتصاديون فى القطاع الخاص أن أسعار المواد الغذائية ستستمر فى الارتفاع.. حيث لا تزال توقعات التدخل الروسية فى أوكرانيا غير مؤكدة وسيؤدى ضعف الين إلى تضخم تكاليف الاستيراد.