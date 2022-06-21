سفينتان صينيتان تدخلان المياه الإقليمية اليابانية

جدة - نرمين السيد - ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" عن المسؤولين قولهم "إن السفينتين دخلتا المياه قبالة جزيرة "يوتسورى" فى حوالى الساعة الرابعة وعشر دقائق صباح اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلى اليابان، مضيفين أن السفينتين حاولتا على ما يبدو الاقتراب من زورق صيد يابانى يعمل فى المنطقة.

وأضاف المسؤولون أنه حتى الساعة الرابعة وعشرين دقيقة استمرت السفينتان فى الإبحار فى المياه اليابانية على بعد حوالى 20 كيلومترا جنوب غرب جزيرة "يوتسورى".

وتجوب سفن الدوريات اليابانية حول قارب الصيد لضمان سلامته، بينما تطالب السفن الصينية بمغادرة المياه الإقليمية لليابان على الفور.

يشار إلى أن هذه هى المرة الحادية عشرة هذا العام التى يتم فيها رصد سفن حكومية صينية تدخل المياه الإقليمية اليابانية قبالة الجزر.. وكانت المرة الأخيرة فى 18 يونيو.

وتسيطر اليابان على جزر "سينكاكو"، وتؤكد الحكومة اليابانية أن الجزر جزء لا يتجزأ من أراضى اليابان وتطالب الصين وتايوان بها.