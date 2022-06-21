الاتحاد الأوروبى: مستعدون لرفع العقوبات عن أسمدة بيلاروسيا

جدة - نرمين السيد - كشف الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، مساء أمس الإثنين، عن أن التكتل قد يعيد النظر فى بعض العقوبات المفروضة على بيلاروسيا فى قطاع الأسمدة.





أعلن بوريل، خلال مؤتمر صحفى بعد نهاية اجتماع مجلس الشؤون الخارجية فى لوكسمبورج، أن الاتحاد الأوروبى على استعداد "لدراسة أى خطأ من وجهة نظر اللاعبين فى السوق"، قائلاً: "ربما نحتاج إلى دراسة عقوبات ما قبل الحرب ضد بيلاروسيا لتصدير البوتاسيوم، من شأنها التأثير على انتشار هذا المنتج فى العالم". ووفقًا لما نقلته وكالة "آكى" الإيطالية، أضاف بوريل: "عقوباتنا ليست سبب نقص الغذاء والأسمدة فى العالم".

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