روسيا توجه تحذيرا عاجلا إلى ليتوانيا

جدة - نرمين السيد - وقالت الخارجية الروسية، إنه "يتعين على ليتوانيا أن تتفهم خطورة عواقب الحظر المفروض على عبور البضائع بالسكك الحديدية إلى منطقة كالينينجراد، وأن تتفهم أن تلك التصرفات بهذا الشأن بمثابة أمر عدائى، للحد الذى لم يعد فيه وقت لإجراء أى محادثات".
وأشارت الخارجية إلى أن ليتوانيا بذلك تجاوزت كل الحدود، وليست تلك سوى أعمال عدوانية فجة، وفقا لوكالة "فرانس برس" الفرنسية.
يُذكر أن السكك الحديدية الليتوانية أخطرت سلطات كالينينجراد مؤخرا بأنها ستقيد عبور بعض البضائع من أراضى روسيا إلى المنطقة بسبب العقوبات الأوروبية المفروضة على موسكو اعتبار من 18 يونيو الجارى.
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