جدة - نرمين السيد - داهمت سيارة أجرة حشدًا من المواطنين يقفون على رصيف فى برودواى بولاية نيويورك الأمريكية، مساء أمس الإثنين، ما أدى إلى إصابة 5 أشخاص على الأقل، فيما يحتمل أنه حادث دهس متعمد.





وحسبما نقلت شبكة "فوكس نيوز"، قالت الشرطة الأمريكية، فى مؤتمر صحفى، إنه جرى نقل المصابين الخمسة إلى المستشفى، بينهم 3 مصابين فى حالة خطيرة. وأوضحت الشرطة أن أحد المصابين كان يستقل دراجة نارية، واصطدم به سائق السيارة أولاً، ثم انعطف إلى اليسار فى الشارع المزدحم ليصدم العشرات، حيث تم تعليق امرأتين إلى الحائط، فى حين ركض ما بين 15 أو 20 من المارة لتفادى صدمة السيارة. وأشارت السلطات الأمريكية إلى أنه تم نقل السائق أيضًا الى المستشفى، موضحة أنها حصلت على فيديوهات للحادث، وأغلقت موقع الحادث فى إطار التحقيق.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حادث دهس فى نيويورك وإصابة 5 بينهم 3 فى حالة خطرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.