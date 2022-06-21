العالم اليوم - شاب يقفز بسيارته من جسر بالدقهلية.. ويترك رسالة مؤثرة

انتم الان تتابعون خبر شاب يقفز بسيارته من جسر بالدقهلية.. ويترك رسالة مؤثرة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 21 يونيو 2022 10:05 صباحاً - بعد ساعات من انتحار شاب مصري بالقفز من أعلى برج القاهرة، أقدم شاب آخر فجر الثلاثاء على الانتحار بالقفز أثناء قيادته سيارة من أعلى جسر في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية.

وقال مصدر أمني لموقع "دوت الخليج" إن الخدمات الأمنية المتواجدة على جسر الجامعة الرابط بين مدينتي المنصورة وطلخا في محافظة الدقهلية، فوجئت بانحراف سيارة نقل خفيف من على الطريق واصطدامها بالحاجز الحديدي بسرعة كبيرة والسقوط من أعلى الجسر.

وأوضح المصدر أنه "باستطلاع الأمر تبين أن السيارة تحمل لوحات رقم (د. ي. أ. 3541)، وتبين أن قائدها شاب يدعى مصطفى توكل".

وتداول رواد مواقع التواصل منشورات على "فيسبوك" من حساب شاب يحمل نفس الاسم، يعلن فيها قبل وقت قصير من الحادث أنه سينتحر، ويطلب عدم سير والده في جنازته.

كذلك كتب الشاب على صفحته نعيا مؤثرا لطالبة جامعة المنصورة نيرة أشرف التي ذبحها زميلها، وتشغل قصتها الرأي العام المصري منذ ظهر الاثنين.

وشهدت القاهرة واقعة مأساوية منتصف ليل الاثنين، حيث صعد شاب إلى أعلى برج القاهرة بمنطقة الجزيرة وألقى بنفسه ليسقط جثة هامدة.

وأوضح مصدر أمني لموقع "دوت الخليج" أن قسم شرطة قصر النيل تلقى إخطارا من نقطة شرطة برج القاهرة بسقوط شاب من أعلى برج القاهرة وتوفي في الحال.

وأفاد رجال الشرطة بأن شهود العيان أكدوا أن الشاب غافل الجميع وصعد أعلى السور الحديدي الحاجز بالطابق الأخير للبرج وألقى بنفسه.

وتم إخطار النيابة العامة التي أمرت بنقل الجثة للمشرحة وتولت التحقيق لكشف ملابسات الواقعة.