نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصريح الحج والعمرة 1443هـ – 2022م وخطوات الحصول عليه واسعار الحج للمواطن والمقيم في المقال التالي

تصريح الحج والعمرة 1443هـ مع اقتراب موعد مناسك الحج وعيد الأضحى المبارك يزداد البحث على تصريح الحج والعمرة 1443هـ وأسعار الحج المقدمة لهذا العام، حيث قامت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية بالكشف عن كيفية الحصول على تصريح الحج لعام 2022م والحصول عليه بخطوات بسيطة وذلك بالنسبة للمسلمين الذين يرغبون في أداء فريضة الحج سواء كانوا من المواطنين السعوديين أو المقيمين وحددت بعض الشروط التي يجب أن تتوافر في الحاج لهذه السنة. كيفية الحصول على تصريح الحج والعمرة 1443هـ – 2022م للحصول على تصريح الحج والعمرة 1443هـ يجب أن تتبع الخطوات التالية:- الدخول المباشر على موقع وزارة الحج والعمرة السعودية وعلى رابط المسار الإلكتروني للحجاج.

وعلى رابط المسار الإلكتروني للحجاج. قم بالنقر على أيقونة “تسجيل رغبة حج” وأقر بعدها بالموافقة والقبول على شروط وأحكام الوزارة.

اختر أيقونة “الخدمات الإلكترونية” وبعدها قم بتحديد والنقر على أيقونة “طلب حجز تصريح حج”.

يتم تحديد عدد الحجاج الذين تريد تسجيل الحج لهم والحصول على تصريح والمدينة التي يعيشون فيها.

يتم عرض أمامك برنامج خاص بالحج وأسعار حملات الحج التي يتم إتاحتها على الموقع.

قم بإدخال رقم الهوية الوطنية الشخصية واسم الشخص الذي يرغب في الحصول على تصريح.

يلي ذلك كتابة تاريخ ميلاده ورقم الهاتف المحمول الذي قام بالتسجيل به في منصة “أبشر” الإلكترونية.

بعد التسجيل يتم دفع فاتورة الحصول على التصريح بأي طريقة من طرق الدفع ولا يجب أن يمر عليها ثلاثة أيام غير مدفوعة. أسعار تصريح الحج للمواطنين المقيمين في المملكة تكلفة الحج العامة والثابتة تبدأ من 6 آلاف و833 ريال سعودي إلى 15 ألف و540 ريال سعودي.

بينما أقل تكلفة وتكون غير ثابتة تبدأ من 3 آلاف و829 ريال سعودي وتصل إلى 5 آلاف و456 ريال سعودي.

بحسب برنامج الميّسر فسعر التكلفة تبدأ من 3.638 ريال سعودي وتصل إلى 3.650 ريال سعودي.

وفقًا لباقة الضيافة بلس ون سعر التصريح يبدأ من 7.561 ريال سعودي ويصل إلى 8.161 ريال سعودي.

أما باقة الضيافة بلس تو سعره يبدأ من 7.310 ريال سعودي وتصل إلى 7.910 ريال سعودي.

بالنسبة إلى سعر باقة الضيافة بلس ثري فيبدأ من 3.447 ريال سعودي إلى 4.797 ريال سعودي. عمر شويل - جدة تصريح الحج والعمرة 1443هـ - 2022م وخطوات الحصول عليه واسعار الحج للمواطن والمقيم - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تصريح الحج والعمرة 1443هـ – 2022م وخطوات الحصول عليه واسعار الحج للمواطن والمقيم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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