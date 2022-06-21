نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تسجيل قدرات جامعة الكويت ٢٠٢٢ موقع التسجيل الإلكتروني لاختبارات القدرات الأكاديمية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسجيل قدرات جامعة الكويت ٢٠٢٢ ، أعلنت إدارة القبول والتسجيل بجامعة الكويت عن فتح باب استقبال طلبات التسجيل في جامعة الكويت قدرات 2022 ، بدء التسجيل الإلكتروني لاختبارات القدرات الأكاديمية لطلبة الصف الثاني عشر- اختبار القدرات الرابع ، حيث سيتم فتح التقديم للكويتيين والغير كويتيين وأبناء الكويتيات ومواطنو دول مجلس التعاون، ومن خلال هذا المقال سنوفر لكم رابط تسجيل قدرات جماعة الكويت ٢٠٢٢ ، كما سنتعرف على الموعد المحدد.

تسجيل قدرات جامعة الكويت ٢٠٢٢

وأوضحت إدارة القبول والتسجيل في جامعة الكويت ، أن التسجيل في القدرات جامعة الكويت 2022 ، الخميس المقبل الموافق 23 يونيو في الـ 11 صباحا وتستمر عمليات تسجيل قدرات جامعة الكويت 2022 حتى تنتهي يوم الخميس الموافق 30 يونيو الساعة 12 ظهراً. علماً أن التسجيل في جامعة الكويت سيكون إلكترونياً.

وفي ذات السياق، أكدت إدارة القبول والتسجيل بجامعة الكويت أنه سيتم القبول لطلبات الالتحاق بجامعة الكويت بعد تخطي الطلبة والطالبات اختبارات القدرات الأكاديمية، والتي سيتم الإعلان عنها خلال الفترة الماضية وتابع جميع الطلاب نتائجهم وقدراتهم، كما قالت إدارة القبول والتسجيل في جامعة الكويت، أنه سيم قبول الطلبات في جامعة الكويت من مواطنو دول مجلس التعاون والطلبة من فئة المقيمين بصورة غير قانونية المستوفيين لشروط القبول من خريجي النظام الموحد والمعهد الديني والثانوية الأمريكية والمدارس الإنجليزية.

وقد أوضحت إدارة القبول والتسجيل باختبار قدرات جامعة الكويت بعض الملاحظات الهامة لجميع المتقدمين على اختبارات القدرات بجامعة الكويت ، والتي تتمثل في التالي:

-المقاعد محدودة حسب أولوية التسجيل. -على طلبة الصف الثاني عشر أو ما يعادله وخريجي الثانوية العامة ممن لا تتوفر بياناتهم الشخصية في نظام التسجيل اتباع الإرشادات المبينة تحت بند إنشاء مستخدم جديد. -تسجيل جميع الطلاب للاختبارات والتعديلات عليها سيتم من خلال نظام التسجيل الإلكتروني فقط. -على الطلبة اتباع جميع الإرشادات الخاصة بيوم الاختبار والالتزام بها. -الاختبارات بالحضور الشخصي سواء كانت ورقية أم إلكترونية. -أداء الطالب لاختبارات القدرات الأكاديمية لا يعني إمكانية قبوله بالجامعة. -في حال وجود أي مشكلة يرجى التواصل من خلال الايميل [email protected]

رابط تسجيل قدرات جامعة الكويت 2022

يُمكن للجميع الدخول عبر رابط تسجيل القدرات جامعة الكويت 2022 ، كما يُمكنكم الإطلاع على الكثير من التفاصيل الأخرى فيما يخص التسجيل في اختبار القدرات جامعة الكويت 2022 ، كما خصصت إدارة القبول والتسجيل بجامعة الكويت رقم لاستقبال كافة الاستفسارات الطلبة المستجدين خط ساخن 1866000، وذلك على مدار 24 ساعة يومياً.