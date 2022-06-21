شروط نظام التقاعد الجديد 1443 للمعلمين وطريقة التقديم وأهم التعديلات المستندات المطلوبة

شروط نظام التقاعد الجديد 1443 للمعلمين، أعلنت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية عن تعديلات جديدة بشأن نظام التقاعد لكافة القطاعات الحكومية المدني والعسكري، وهو تعديل المادة 18 و 23 من نظام التقاعد، وفي ظل التعديلات الجديدة أصبح يحق للمشترك في حاله ترك العمل الحصول على تعويض الدفعة الواحدة المحددة دون شرط بلوغ سن الستين أو حدوث عجز يمنعه من استكمال مدة الخدمة، كما يحق في نظام التقاعد الجديد للموظف الذي لم يبلغ مدته حق المعاش يتم صرف مكافأة تقدر 14% من المرتب الأساسي السنوي عن كل سنة من السنوات التي أداها الموظف.

شروط التقديم في نظام التقاعد للمعلمين 1443

لقد أعلنت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية منذ يومين على تعديلات بشأن نظام التقاعد الجديد الخاص بالمعلمين شروط التقاعد الجديدة للمعلمين هي:

لقبول طلب التقاعد المبكر لابد أن يكون المعلم قد أدي 20 عام من الخدمة.

إذا تم فصل المعلم من جهة العمل يتم تحويله بشكل تلقائي إلى المعاش.

السن المحدد للتقاعد في المملكة العربية السعودية هو 60 عام.

يشترط عدم قدرة المعلم على أداء الوظيفة لقبول طلب المعاش المبكر.

يسمح للمعلم التقديم إلى المعاش المبكر بدون شروط إذا أدى 25 عام في الخدمة.

طريقة التقديم إلى التقاعد المبكر للمعلمين 1443

يمكن لجميع العاملين في القطاع التعليم التقديم إلى التقاعد المبكر بالخطوات التالية:

قم بالتوجه إلى بوابة وزارة التربية والتعليم السعودية.

ثم قم بالدخول إلى القائمة الرئيسية والنقر على أيقونة خدمات المعاش المبكر.

سيظهر أمامك مجموعة من الخيارات قم بالنقر على أيقونة طلب تحويلك للقاعد.

بعد ذلك قم بإدخال البيانات المطلوبة من مدة الخدمة التي أديتها.

قم برفع المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم.

ثم النقر على أيقونة تقديم الطلب.

المستندات المطلوبة للتقديم على نظام التقاعد للمعلمين 1443

لقد حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في نظام التقاعد الجديد للمعلمين 1443 المستندات المطلوبة وهي: