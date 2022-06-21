نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “جديد” نتائج الاعتراضات السادس الابتدائي 2022 epedu.gov.iq في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتعرف معكم في هذا المقال على نتائج الاعتراضات السادس الابتدائي 2022، والتي تقدم عليها مئات الطلاب من مختلف المحافظات العراقية، وهذا على أمل الحصول على درجات اضافية قد تساعدهم على النجاح، حيث يوجد نسب غير قليلة بتاتا في أعداد الطلاب المكملين والراسبين في نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 بمختلف أنحاء المحافظات العراقية، وسنتابع معكم في هذا المقال كيف تصلون إلى نتائج الاعتراضات اذا كنتم مقدمين عليها، فتابعوا معنا في الأسطر القادمة.

اعتراضات السادس ابتدائي 2022

وقد انتهت نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 من الظهور في جميع المحافظات العراقية منذ فترة تقارب الأسبوعين بالضبط، وقد تابعت معكم هنا في موقع ثقفني النتائج، ووجدنا أن نسب النجاح والرسوب في جميع المحافظات متشابهة إلى حد كبير بين الطلاب.

حيث تتراوح نسب النجاح في مختلف المحافظات العراقية بالتقريب من 63 بالمئة إلى 78 بالمئة، وهذا حسب ما لاحظناه في كشوف النتائج الخاصة بالطلاب والطالبات الخاصة بكل محافظة، وهي نسب نجاح مقبولة نوعا ما، ولكن هذا هذا يعني وجود مئات الطلاب راسبين أو مكملين بمواد دراسية، ومن حينها بدأت تقديم طلبات الاعتراض من الطلاب والطالبات.

نتائج الاعتراضات السادس الابتدائي 2022

وتم تقديم طلبات الاعتراض الخاصة بالطلاب بمختلف المحافظات العراقية، والتي تأخذ وقتا إلى ان تظهر النتائج بشكل نهائي في جميع المدارس، حيث يتم بعد اعتراض الطالب مراجعة أوراقه الامتحانية، والتحقق من الدرجات الخاصة به، حيث اذا كان مستحقا لدرجات أكثر يتم تقديمها له.

وحسب خبرتنا، فإن المعلمين يكونون متساعدين نوعا ما مع الطلاب، حيث إنه اذا استطاع المراجع أن يجد ولو نسبة بسيطة من الصحة في اجابة الطالب اعطائه نصف الدرجة على سبيل المثال، وحسب ما تابعناه في نتائج الاعتراضات العراقية بالفصول الدراسية الماضية، فإن هناك عدد لا بئس به من الطلاب الذي يحصلون على درجاتهم بعد الاعتراض.

كيف تحصل على نتيجة الاعتراض

ويمكنك الحصول على نتائج الاعتراض من خلال الذهاب إلى المدرسة بشكل أساسي، وقد ظهرت حتى الآن نتائج اعتراضات الكرخ الأولى، فاذا كنت مقدم اعتراض توجه إلى المدرسة أو تواصل معها، وللأمانة لم يتم نشرها إلكترونيا، ولكن نتوقع أن تنشر نتائج اعتراضات المحافظات الأخرى عبر موقع وزارة التربية، وهذا كالآتي:

اذهب إلى موقع وزارة التربية العراقية epedu.gov.iq.

ثم سيطلب منك ادخال رمز التحقق، ادخله ثم انتقل إلى الموقع.

ثم اضغط على اخبار الوزارة.

في حالة اذا أعلنت المحافظة عن نتائج الاعتراضات ستجدها بهذه الصفحة.

ثم اضغط على رابط الدرايف الخاص بالنتائج “إن وجد”.

ونتمنى في موقع ثقفني لجميع الطلاب المعترضين أن يحصلوا على الدرجات الكافية لنجاحهم، بالتوفيق للجميع.