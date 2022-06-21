نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد اجازة عيد الأضحى 2022 في تركيا وعدد أيام الإجازة للعاملين بالدولة مدفوعة الأجر في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد اجازة عيد الأضحى 2022 في تركيا ، التي تمنحها الحكومة التركية لجميع العاملين في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، وتعد اجازة عيد الأضحى هي أحد الاجازات الرسمية في تركيا ، حيث تقوم الدولة بمنح الموظفين والطلاب إجازة رسمية بعدد أيام محددة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ومن خلال المقال نتعرف معكم على موعد اجازة عيد الأضحى 2022 في تركيا ، وفقاً لما تم تحديده من قبل الحكومة.

موعد اجازة عيد الأضحى 2022 في تركيا

اجازة عيد الأضحى 2022 في تركيا ، حددت الحكومة التركية موعد اجازة عيد الأضحى للموظفين العاملين بالقطاع الحكومي والخاص ، وذلك وفقاً موعد أول أيام عيد الأضحى المبارك، والذي يسبقه يوم وقفة عرفة الذي سيعد من ضمن عدد أيام الاجازة في تركيا ، ووفقاً لموعد عيد الأضحى سيكون يوم 10 ذو الحجة 1443 هجريًا الموافق يوم 9 يوليو 2022 ميلادي.

عيد الأضحى المبارك هو ثاني الأعياد عند المسلمين ، وتعتبر أيام عيد الأضحى المبارك من أفضل أيام السنة في مدن تركيا ، حيث تعم الفرحة والبهجة في قلوب الجميع كبيراً وصغيراً ويتجه البعض بتقديم الأضحية ، وهناك الكثير يقومون بزيارة المملكة السعودية لأداء فريضة الحج، ووفقاً للتقويم سيكون موعد عيد الأضحى في تركيا يوم العاشر من شهر ذي الحجة 1443 ويستمر لأربعة أيام متواصلة.

اجازة عيد الأضحى في تركيا 2022

تبدأ اجازة عيد الأضحى في تركيا 2022 ، يوم الجمعة 9 ذو الحجة 1443 هجريًا، والموافق 8 يوليو 2022 ميلاديًا ، وتستمر الاجازة حتى تنتهي للموظفين في القطاع العام والخاص يوم الثلاثاء 13 ذو الحجة 1443 هجريًا والموافق 12 يوليو 2022 ميلاديًا.

مع العلم أن اجازة عيد الأضحى 2022 في تركيا ستكون مدفوعة الأجر، ولا يتم خصم أي تكاليف أو رسوم مالية من رواتب الموظفين، مع شرط العودة لاستكمال المهام الوظيفية في الموعد المحدد.

والجدير بالذكر أن هناك الكثير يود معرفة تلك التفاصيل من أجل التجهيز والاستعداد لهذه المناسبة السعيدة. وإلى هنا نكون قد انتهينا من رصد وتقديم موعد اجازة عيد الأضحى 2022 في تركيا للقطاعات المختلفة الحكومي والخاص، وسوف نعمل على تقديم المزيد فيما يخص اجازة عيد الأضحى 2022 للقطاعات الحكومية والخاصة والعامة وذلك من خلال تقارير متتالية.