الرئيس الأوكرانى: لدينا قتال صعب فى لوهانسك

جدة - نرمين السيد - أقرت أوكرانيا يوم الاثنين بوجود صعوبات فى القتال فى شرق البلاد حيث استولت القوات الروسية على أراض على طول نهر فى خط المواجهة وصعدت من الضغط على مدينتين رئيسيتين قبل قمة للاتحاد الأوروبى يتوقع أن ترحب بمحاولة كييف للانضمام إلى التكتل.





ووفقًا لوكالة "رويترز"، توقع الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى أن تصعد موسكو هجماتها قبل قمة الاتحاد الأوروبى يومى الخميس والجمعة.

وأشار زيلينسكى فى خطابه المعتاد ليلاً للأمة يوم الإثنين، إلى القتال "الصعب" فى لوهانسك من أجل سيفيرودونتسك ومدينة ليسيتشانسك .

وأضاف: "ندافع عن ليسيتشانسك، سيفيرودونتسك، هذه المنطقة بأكملها، الأكثر صعوبة. لدينا أصعب قتال هناك. لكن لدينا رجالنا وفتياتنا الأقوياء هناك".

وكشف سيرجى جايداى، حاكم منطقة لوهانسك، التى شهدت أعنف الهجمات الروسية فى الأسابيع الأخيرة، أن الوضع كان "صعبًا للغاية" على طول خط المواجهة بأكمله حتى مساء الاثنين، وأن الجيش الروسى حشد احتياطيات كافية لبدء هجوم واسع النطاق.

وفى حديث للتلفزيون الوطنى، قال جايداى، إن القوات الروسية سيطرت على معظم مناطق سيفيرودونتسك، باستثناء مصنع آزوت للكيماويات، حيث يحتمى مئات المدنيين منذ أسابيع، والطريق الذى يربط بين سيفيرودونتسك ومدينة ليسيتشانسك الشقيقة بمدينة باخموت. كان تحت نيران القذائف المستمرة.