نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط فَغّال.. اطلاق نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الأول pdf من موقع وزارة التربية العراقية الرسمي في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلن علي حميد، وزير التربية العراقية إطلاق نتائج الصف الثالث متوسط 2021 الدور الثالث والدور الثاني التكميلي للثالث المتوسط اليوم الثلاثاء 21 ديسمبر عبر تدوينة على موقع تويتر، ما تزايد البحث عن نتائج الثالث متوسط الدور الثالث 2021 , محركات البحث بدولة العراق ، حيث أعلنت وزارة التعليم العراقية ان نتائج الثالث المتوسط الدور الثالث سوف تظهر خلال الساعات القليلة القادمة، وذلك فور الإنتهاء من أعمال الكنترول من مراجعة النتائج.

نتائج امتحانات الثالث متوسط 2021 الدور الثالث

خاض عدد كبير من الطلاب العراقيين اختبارات الثالث متوسط الدور الثالث، من أجل تحسين درجاتهم ، وأعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية ان الطالب الذي تم رسوبه في مادة او مادتين سنحت له فرصة دخول اختبارات الدور الثالث متوسط لكي ينتقل إلي المراحل الأعلي اذا اجتاز الدور الثالث.

نتائج الثالث المتوسط الدور الثالث 2021 أخر فرصة

وفي سياق متصل تقدر وزارة التربية والتعليم العراقية الحالة الأمنية التي تمر بها البلاد والحالة الصحية ايضآ في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد والمتحور أوميكرون، والحالة النفسية التي يعاني منها معظم الطلاب العراقيين في ظل ما يحدث في بلادهم ، وفي ظل تدهور التعليم في العراق بعدما كان من أفضل الأنظمة التعليمية المنافسة لدول كثيرة.

ولذلك تسعي الوزارة جاهدة لإعطاء الفرص للطلاب وتقديم يد العون لهم لتخطي المراحل التعليمية المختلفة لذلك وضعت نظام الدور الثالث متوسط الثالث 2021 , بعد موافقة مجلس الوزراء العراقي على تخويل هيئة الرأي في وزارة التربية صلاحية منح الدور الثالث متوسط الثالث 2021. ليصبح فرصة للكثيرون لتعويض مافاتهم او مالم يجتازوه من اختبارات سابقة.

#عــاجل

تُعلن @moedu_iq، أن اليوم هو الموعد المحدد لأطلاق نتائج أمتحانات الدور الثالث، بالأضافة للدور التكميلي للصف الثالث متوسط، للعام الدراسي 2020/2021. — وزير التربية علي حميد الدليمي (@AliHamidDulaimi) #عــاجل

تُعلن @moedu_iq، أن اليوم هو الموعد المحدد لأطلاق نتائج أمتحانات الدور الثالث، بالأضافة للدور التكميلي للصف الثالث متوسط، للعام الدراسي 2020/2021. — وزير التربية علي حميد الدليمي (@AliHamidDulaimi) December 21, 2021

تفعيل رابط نتائج الثالث المتوسط 2022

الدخول الى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

تحديد الدخول إلى موقع نتائجنا الإلكتروني المخصص لنتائج الطلاب من قبل وزارة التربية والتعليم.

الضغط على زر الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط في العراق الدور الأول.

سجل بياناتك في خانة الرقم الطالب الخاص بالامتحان مباشرة.

اضغط على كلمة الحصول على النتيجة.

الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط الدور الثالث 2021

أكدت وزارة التعليم العراقية انه جاري الانتهاء من مراجعة نتائج الثالث متوسط الدور الثالث 2021، ومن المقرر ان تصدر النتائج اليوم.

ويمكن لجميع الطلاب معرفة نتائج الثالث متوسط دور ثالث 2021 الخاصة بهم من خلال اتباع الخطوات الآتية: