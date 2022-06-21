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عمر شويل - جدة تحديث رقم الجوال في الضمان الاجتماعي المطور ؛ يقوم الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية والذين يستفيدون من الضمان الاجتماعي بتحديث رقم الجوال وهذا يتم ببعض الخطوات البسيطة والميسرة التي تم وضعها من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ويجب على مستفيد الضمان الاجتماعي عدم تجاهل هذا الموضوع والقيام بتحديث الرقم ومن خلال مقالنا هذا سوف نقوم بتوضيح ذلك الأمر مع توضيح بعض النقاط الهامة التي تخص هذا الموضوع.

تحديث رقم الجوال في الضمان الاجتماعي المطور

من الممكن أن يقوم مستفيدي الضمان الاجتماعي القيام بتحديث رقم الجوال في الضمان الاجتماعي المطور وذلك بواسطة الموقع الخاص بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية وبإتباع الخطوات التالية يمكن أن يتم التحديث:

الولوج إلى الموقع الخاص بِ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسجيل دخول.

يتم تسجيل الدخول بواسطة تدوين كل من (اسم المستخدم ، رمز التحقق ، كلمة المرور).

إذا كان لم يوجد حساب في الموقع يتم الضغط على أيقونة مستخدم جديد والتسجيل وبعد ذلك يتم اتباع الخطوات المطلوبة.

ثم بعد أن يتم التسجيل في الموقع يقوم المستخدم بالضغط على أيقونة خدمة بياناتي من الخدمات الإلكترونية الموجودة.

النقر على زر خيار تحديث البيانات.

القيام بتدوين رقم الجوال الجديد.

وأخيراً وبعد القيام بالخطوات السابقة بطريقة صحيحة يتم الضغط على أيقونة تأكيد وحفظ.

الاستعلام عن حالة التحديث في الضمان الاجتماعي المطور

من الممكن أن يتم الاستعلام عن حالة التحديث في الضمان الاجتماعي الجديد المطور وذلك بإتباع بعض الخطوات التي قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حيث تتمثل هذه الخطوات في الآتي:

التوجه إلى الصفحة الخاصة بالاستعلام على موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

ثم يقوم المستعلم بالضغط على أيقونة بدء الخدمة.

على المستعلم أن يقوم بالانتظار حتى ينتقل إلى الصفحة الرسمية بالاستعلام والتى تحتوي على الخانات التي تخص البيانات المطلوبة على الموقع.

ثم يتم تدوين رقم السجل المدني وأيضاً رقم التضامن الاجتماعي كما يتم تدوين الرمز المرئي.

وأخيراً يتم الضغط على أيقونة عرض.

طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد

لمعرفة طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد يجب أن يتم إتباع الخطوات التالية:

الذهاب إلى الموقع الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ثم بعد ذلك يتم الضغط على أيقونة التسجيل في الضمان الجديد.

بعدها يتم تدوين البيانات المطلوبة وهي مثل اسم المستخدم وأيضاً رقم المرور.

وأخيراً يتم الضغط على أيقونة تأكيد الطلب.

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور

يتم صرف الضمان الاجتماعي في بداية الشهر الميلادي حيث قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية بتحديد موعد صرف الضمان الاجتماعي للمستفيدين مع بداية الشهر حيث يكون في الانتظار كافة المواطنين الذين يقومون بالاستفادة من المبلغ الذي يتم صرفه حيث تم تحديد موعد صرف هذا المبلغ في يوم الواحد من كل شهر ميلادي ويختلف مبلغ الضمان الاجتماعي حسب حالة كل أسرة.

وفي الختام نكون قد قدمنا لكم تحديث رقم الجوال في الضمان الاجتماعي المطور كما تعرفنا على الاستعلام عن حالة التحديث في الضمان الاجتماعي المطور كما أننا قمنا بذكر طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد وأخيراً قدمنا لكم موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور.