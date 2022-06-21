وزارة الصحة الكويت حجز موعد عبر البوابة الالكترونية الرسمية eservices.moh.gov.kw

وزارة الصحة الكويت حجز موعد، تلعب وزارة الصحة دور كبير وهام من أجل راحة أبناء دولة الكويت، حيث أنها توفر لهم جميع الوسائل الصحية، وكذلك فرصة الحصول على التطعيمات الدورية للكبار، والصغار في مواعيدها المحددة، كما أنها توفر المستشفيات المجهزة، ورعاية كاملة للمرضى، هذا فضلًا عن التجهيزات الخاصة بحالات الطوارئ المختلفة، فهي تتصدى لها بكل كفاءة، ودقة عالية.

وزارة الصحة الكويت حجز موعد

نجد أن وزارة الصحة الكويتية تؤدي عملها كما يجب، فهي توفر العلاجات اللازمة للمرضى.

ورعاية مستمرة لكبار السن ومرضى الشيخوخة، فضلًا عن مراكز رعاية مختلفة للعديد من الحالات والكلى والقلب وغيرها من المراكز الصحية.

لا يقف دور وزارة الصحة عند ذلك بل أتاحت فرصة الحجز الإلكتروني أمام أبنائها الذين يريدون الذهاب لإحدى دور الرعاية الصحية أو المستشفيات بكل سهولة، مع توفير الوقت والجهد.

رابط حجز موعد مستوصف

استطاعت وزارة الصحة الكويتية أت تساعد مواطنيها في القيام بحجز موعد خاص بالذهاب لأي مركز أو مستشفى أو عيادة خاصة، من خلال الدخول على موقعها الخاص، أو من خلال التطبيق الخاص بوزارة الصحة الكويتية، فمن أجل حجز الموعد كل ما عليك هو اتباع الخطوات التالية:

أولًا نقوم بالدخول على الموقع الخاص بوزارة الصحة.

بعدها سوف تظهر أمامنا صفحة رئيسية للموقع، نقوم عندها بالذهاب على القائمة الخاصة بالمواعيد.

سوف تظهر أمامنا عدة خدمات تطرحها الوزارة، نقوم باختيار أحدها، فنقوم بالذهاب على الخدمة الخاصة بطلب موعد للمركز الصحي.

عند ذلك يطلب الموقع من الشخص الذي يريد حجز الموعد إدخال بعض البيانات، ومنها الرقم المدني، ثم الرقم التسلسلي، بعد إدخال هذه البيانات نقوم بتحديد الفترة التي نريدها وذلك من خلال القائمة التي نجدها منسدلة.

بعد ذلك علينا أن نقوم باختيار المركز الصحي الذي نريد الذهاب له.

كما يمكننا أن نحدد نوعية تلك العيادة التي نريد حجز الموعد بها، ونختار النوع بكل حرية.

بعد ذلك نقوم بكتابة رقم الهاتف الخاص بصاحب الحجز، مع كتابة البريد الإلكتروني بشكل صحيح ودقيق.

ثم نقوم بتحديد الوقت، والتاريخ للميعاد الذي نريد الذهاب فيه من ضمن المواعيد والأوقات المتاحة أمامنا، بعد ذلك علينا أن نقوم بالذهاب على كلمة إرسال.

في النهاية سوف نتأكد من أن حجز الموعد تم بالفعل كما نريد، وذلك من خلال تلك الرسالة التي سوف تظهر أمامنا تأكيدًا للحجز.

في الختام نكون قد جمعنا لكم جميع المعلومات التي تخص عنوان مقالنا وزارة الصحة الكويت حجز موعد، فنجد أن وزارة الصحة الكويتية تقدم تلك الخدمة من أجل التسهيل على المواطنين، وتوفير أوقاتهم، سواء تم هذا الحجز من خلال الموقع الإلكتروني أو من خلال التطبيق الخاص بها.