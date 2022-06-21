نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام صندوق المعونة الوطنية عبر takaful.naf.gov.jo في المقال التالي

عمر شويل - جدة وجدنا في الآونة الأخيرة بأن المملكة الأردنية قامت بإطلاق دعم مادي لفئة معينة من المواطنين الأكثر استحقاقًا لذلك الدعم، وذلك بهدف إقامة مشروعات تعينهم على مواجهة أعباء الحياة، فذلك الدعم وصل لحوالي 125 ألف أسرة في الأردن، وبناء على ذلك نجد أن البحث الدائم عن استعلام صندوق المعونة الوطنية داخل عمليات البحث لم يأت من فراغ.

استعلام صندوق المعونة الوطنية

تتم عملية الاستعلام عن كافة التفاصيل الخاصة بصندوق المعونة الوطنية من خلال اتباع سلسلة من الخطوات الآتي ذكرها:

تتمثل أولى الخطوات بقيام المستعلم بالذهاب مباشرة إلى الصفحة الرسمية لصندوق المعونة الوطنية عبر الإنترنت، وذلك عن طريق الموقع الرسمي

ومن بعدها تأتي خطوة تسجيل البيانات الخاصة بالمتقدم، والتي تتمثل في إدخاله لرقم هويته الشخصية داخل مربع البيانات المخصص لذلك.

وبعد استكمال باقي البيانات التي تطلب منه بالصفحة بشكل صحيح، فهنا تأتي خطوة الذهاب على أيقونة الاستعلام الظاهرة أسفل الصفحة، وبعدها سيظهر أمام المتقدم كافة المعلومات التي يريد الاستعلام عنها.

شروط الدعم التكميلي

هناك عددًا من الشروط التي يجب أن تتوافر في كل متقدم للاستفادة من الدعم التكميلي، وإليكم هذه الشروط بالشكل الآتي:

يجب أن يكون المتقدم لديه الجنسية الأردنية، ولا يكون لديه أي جنسية أجنبية أخرى، وذلك بالإضافة إلى أن يكون لديه إقامة دائمة داخل الأردن.

ولا بد أن يكون لديه دخل محدود، فهذا الأمر يتم قياسه من خلال المستندات التي يتم عرضها من جانب المتقدم للحكومة.

ويجب ألا يكون لدى المتقدم أي وظيفة داخل القطاع الخاص أو العامل بالمملكة الأردنية.

فتم وضع تلك الشروط على أساس واحد، وهو إعطاء الدعم المادي للفئة الأكثر احتياجًا له، فهذا الأمر يجعل تلك الخدمة واحدة من أكثر الخدمات نجاحًا داخل الأردن.

وفي النهاية نكون قد أوضحنا لكم كافة التفاصيل التي تدار حول طريقة الاستعلام عن صندوق المعونة الوطنية، كما سردنا أيضًا المعايير التي يجب أن تتوفر في كل متقدم لتلك الخدمة الاجتماعية، ولاحظنا أن تلك الخدمة قد ألقت ترحيبًا واضحًا من جانب الكثير من الناس منذ إطلاقها من جانب الحكومة الأردنية.