ناجز حجز موعد الكترونياً عبر موقع وزارة العدل najiz.sa

ناجز حجز موعد، تعمل وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية على توفير الكثير والعديد من الخدمات التي يحتاجها المواطنين، فنجد أن هذه الوزارة تلعب دور هام في مساعدة أبناء المملكة بشكل كبير، حيث تقدم لهم يد العون في تسهيل عملية التعامل مع محاكم المملكة، ومتابعة القضايا الخاصة بالمواطنين بشكل سهل، وبسيط دون فرض أية تعقيدات تذكر، فنجد أن دور وزارة العدل السعودية هو دور محوري، وكبير يتمركز حول المواطن أولًا، فراحة المواطنين هو شغلها الشاغل قبل أي شيء.

ناجز حجز موعد

العديد من الخدمات التي تقدمها وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية، وذلك من خلال موقعها الإلكتروني.

ومن بين هذه الخدمات ما يخص محكمة الأحوال الشخصية، وإمكانية حجز موعد بها، أيضًا ما يخص الزواج، والطلاق.

وتحديد الموعد لإجرائهما، كما نتمكن من خلال هذا الموقع من القيام بحجز ميعاد خاص للقيام بخلع الزوج.

ليس هذا فحسب فتوجد العديد من الخدمات الأخرى التي تحتاج لأكثر من مقال حتى نسردها لكم.

حجز موعد ناجز

توفر وزارة العدل للمواطنين بالمملكة العربية السعودية فرصة حجز موعد، وذلك من خلال بوابة ناجز، والتي تسهل على المواطنين عملية الحجز من خلال الموقع الإلكتروني، والذي يمكن الدخول عليه بكل سهولة ويسر، وتتم عملية الحجز بعد ذلك بشكل سريع، فكل ما عليك فعله فقط هو اتباع الخطوات التالية:

علينا في البداية أن نقوم بالدخول على الموقع الرسمي الخاص بوزارة العدل ناجز الخدمات الاكتروني.

بعد ذلك الدخول على هذا الرابط سوف تفتح أمامنا صفحة جديدة خاصة بتسجيل الدخول.

ثم بعدها نقوم بإدخال الاسم الخاص بالمستخدم، وكذلك كلمة المرور الخاصة.

بعد ذلك علينا أن نقوم بكتابة الرمز الخاص بالتحقق، والذي نجده في صورة في الصفحة التي أمامنا.

وعند الانتهاء من ذلك نقوم بالدخول على الأيقونة الخاصة بتسجيل الدخول.

بعد ذلك سوف تفتح أمامنا صفحة جديدة، عندها علينا أن نقوم بالدخول على الأيقونة الخاصة بخدمة المواعيد، وبعد ذلك نقوم باختيار النوع الخاص بالحجز.

وعندها علينا أن نحدد التاريخ والوقت المناسبين لموعد الحجز.

في النهاية نقوم بالضغط على عنوان إرسال طلب حجز موعد.

في نهاية هذا المقال نكون قد قدمنا لكم جميع المعلومات التي تخص عنوان مقالنا ناجز حجز موعد، فنجد أن هذه الخدمة هي عبارة عن عملية تسهيل تطرحها وزارة العدل من أجل المواطنين بالمملكة، وبدون مقابل لذلك.