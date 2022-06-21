نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنك ساب يقدم التمويل الشخصي للمتقاعدين يصل إلى 2 مليون ريال الشروط والاوراق في المقال التالي
يبحث المواطنين في السعودية حول تمويلات سريعة لسداد كافة الديون، حيث يمنح بنك ساب يقدم تمويل شخصي للمتقاعدين يصل حتى 2 مليون ريال وعلى فترة سداد حتى 5 سنوات وبهامش ربحي بسيط للغاية تمويل سريع ونقدي بدون وجود ضامن ولا كفيل ومتوافق مع الشريعة والاحكام، ونوضح بالمقال شروط التقديم واهم مزاياه ورابط التقديم بالمقال، حيث يعتبر بنك ساب السعودي من البنوك الهامة داخل المملكة والذي دائما مايقدم المساعدات للمواطنين السعوديين ودائما مايبلي إحتياجاتهم وإحتياجات أسرهم ويقدم العديد من التمويلات بتسهيلات كبيرة في السداد وهامش ربح أقل وجميع تمويلاته تخضع لأحكام الشريعة الإسلامية وضوابطها ويقدم بنك ساب للمواطنين السعوديين المتقاعدين تمويل شخصي جديد بشروط وأحكام يجب أن تتوفر في الشخص الراغب في الحصول على التمويل الشخصي.
شروط طلب التمويل الشخصي للمتقاعدين من بنك ساب:
- يتاروح عمر المتقدم بدءً من 21 عام بحد أدنى في حالة إنه كان يعمل في القطاع الخاص ولا يزيد عن 60 عام.
- ويشترط ان يكون المواطن السعودي والمقيم الوافد الإستفادة من التمويل الشخصي.
- يكون عمر المتقدم في حالة كونه موظف سعودي يعمل في القطاع الحكومي أن لا يزيد عن 58 عام كحد أقصى.
- راتب الشهري للشخص المتقدم بحد أدنى 4 آلاف ريال سعودي ولا يقل عن ذلك
- كما يشترط ان يكون العميل قد أمضي مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر في العمل.
- كما يشترط أن لا يقل الراتب الشهري للمواطن الراغب في الحصول على التمويل عن 3000 ريال سعودي.
الأوراق والوثائق المطلوبة للحصول على التمويل الشخصي للمتقاعدين من بنك ساب:
- مطلوب من المتقاعد ضرورة تقديم أصل وصورة الهوية الوطنية ويشترط أن تكون سارية المفعول.
- من الضروري أن لا يقل الراتب التقاعدي الخاص بالمواطن عن 3000 ريال سعودي.
- بالإضافة إلى أنه من المطلوب أن يكون عمر المواطن بحد أدنى 40 عام حتى 67 عام ولا يزيد عن ذلك.
مزايا الحصول على تمويل من بنك ساب:
لتمويل المتقاعدين من بنك ساب عدة مزايا ومن اهم هذه المزايا مايلي:
- ويتميز بنك ساب إنه يتميز بإمكانية الحصول على التمويل بسرعة وإمكانية الصرف بدقة وبسرعة وفقاً لإجراءات متبعة ميسرة
- تتوافق أحكام تمويل ساب مع أحكام الشريعة الإسلامية
- إمكانية وصول التمويل إلى 2 مليون ريال سعودي بحد أقصى.
- بالإضافة إمكانية الحصول على التمويل بدون ضامن وبدون كفيل.
- يتم السداد على فترات طويلة قد تصل إلى خمس سنوات.
- حصول المستفيد على التمويل بمجرد التقديم على موافقة فورية على طلب التمويل الشخصي من بنك ساب.
- متاح تمويل لعملاء بنك ساب لسداد مديونية بنوك أخرى داخل المملكة العربية السعودية.
- يمكن لعملاء بنك ساب ان يحصلوا على تمويل إضافي من البنك إذا قام بسداد 20% من قيمة التمويل الحالي.
- ومن اهم مزاياه يستطيع العميل إختيار طريقة السداد وفترات السداد التي تتناسب مع دخله الشهري وإمكانياته.
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