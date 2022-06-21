كيفية التسجيل في حملة الراجحي للحج المجاني والأوراق المطلوبة وشروط التقديم

يتسال الكثير من الأشخاص الراغبين في التقديم للحصول على الحج بشكل مجان، حيث يتم الاستفادة من خدمة الحجاج بمجرد توافر شروط التقديم بهم، ونوضح من خلال موقعنا ثقفني نعرض كيفية التسجيل في حملة الراجحي للحج المجاني وكيفية التقديم وشروط التقديم والاوراق المطلوب تقديمها للحج عن طريق الراجحي كل هذا سوف نوضحه بداخل المقال، ومن المعروف لدى الراغبين أن تلك الحملة هي حمله مجانية 100% تمنح الأفراد الراغبين في أداء مناسك الحج رحلات حج مجانية، وهذا ما أعلنته الحملة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي Twitter، ومنذ أن تم الإعلان عن استقبال طلبات التسجيل في الحج لحجاج الداخل عبر “رابط التسجيل الإلكتروني” وقد اتجه عدد كبير من الراغبين في أداء مناسك الحج إلى البحث عن حملات الحج المجانية.

الشروط الواجب توافرها للتسجيل في حملة الراجحي للحج المجانية:

يبدأ عمر المتقدم من 18 عام بحد أدنى ولا يقل عن ذلك حتى 65 عام ولا يزيد عن ذلك بحد أقصى.

ويشترط ان تكون الإقامة ساريه، وأن يكون المتقدم للدعم مقيم منذ عام.

كما يشترط أن يكون ذو أهلية “مسلم”.

ويشترط أولوية القبول لمن لم يسبق لهم الحج من قبل وتكون هذه أول مره للحج.

وكما يشترط أن يكون المتقدم لا يُعاني المُتقدم من أي من الأمراض المُزمنة أو المناعية، وتقديم الأوراق المطلوبة للتأكد من أنه لا يعاني من مشاكل بدنية أو نفسية.

ويشترط فى المتقدم الحصول على تصريح الحج من قِبل الهيئات المعنية.

وكما يشترط أن يتم توفير “رقم جوال” للتواصل سواء بالقبول أو غير ذلك.

ضرورة أن يكون الشخص المتقدم للحملة عمره لا يقل عن خمسه وعشرون عام.

وكما يشترط أن لايكون لديه جنايات.

كما يشترط ان يكون عدد المرافقين مع الحاج لا يزيد عن واحد.

وكما قد تحدد الحد الأدنى لراتب المستفيد من حملة الحج 3000 ريال سعودي.يتم قبول من لم يسبق لهم الحج قبل ذلك.

ويشترط الحصول على تصريح الحج من قِبل الهيئات المعنية.

كيفية التقديم في حملة الراجحي للحج المجانية: