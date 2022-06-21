حجز موعد السفارة اليمنية وطريقة طباعة موعد الحجز عبر موقع yemenembassy-sa.org

حجز موعد السفارة اليمنية، أصبح الآن العالم كله يتحدث بلغة التكنولوجيا حيث أنك وأنت جالس في مكانك من أي مكان بالعالم تستطيع أن تنجز جميع معاملاتك وتحجز كذلك موعد في السفارة الخاصة بدولة اليمن فمع الوضع العملي الذي أصبحنا نعيش به أصبحت تلك الطريقة الأمثل ويمكنك القيام بالأمر باتباعك لهذه الخطوات البسيطة والتي سنقوم بتوضيحها بالتفصيل في مقال اليوم.

حجز موعد السفارة اليمنية

يمكنك أن تقوم بالحجز من خلال التوجه إلى الموقع الرسمي الخاص بالحجز الإلكتروني للمواعيد التابعة للمعاملات الخاصة بالسفارة اليمنية.

بعد ذلك ستظهر لك نافذة تطالبك بإدخال الرقم الخاص بجوالك وبعد أن تدخله عليك أن تتأكد من صحته لإكمال بقية الخطوات بسلاسة.

ثم ستظهر لك نافذة بها قائمة خاصة بالخدمات المتاحة اختر منها الخدمة التي تريد أن تقوم بإنجازها.

بعد ذلك قم بإدخال التاريخ الخاص بالموعد وكم بملء الاستمارة التي تطالبك بكتابة كافة بياناتك الشخصية وكن على تأكد من أنك لم تخطئ في إحداها.

وفي النهاية كل ما عليك هو أن تقوم بالدخول على اختيار تأكيد الموعد وللعلم يمكنك أن تطبع ذلك الموعد بعد الانتهاء من عملية التأكيد.

طباعة موعد السفارة اليمنية

بعد أن قمت بحجز الموعد الخاص بك يمكنك أن تتناساه مع المشاغل والأعمال اليومية. فننصحك بطباعته فالأمر لن يكلفك أي وقت أو جهد.

في البداية عليك أن تنتقل للصفحة التابعة لمنصة الخدمات الآلية والتي يمكنك من خلالها بطباعة موعد.

بعد ذلك ستظهر صفحة تطلب نك أن تدخل الرقم الذي حصلت عليه والخاص بموعدك وبعد أن تدخله.

ثم أدخل الرقم الخاص بجوالك الذي قمت بإدخاله أثناء الحجز ويب أن يكونا الرقمان متطابقان.

وبعده عليك أن تدخل على كلمة تحقق وعليك هنا أن تنتظر لبعض الوقت. حتى يتم التأكد من كافة بياناتك ومعلوماتك.

بعد انقضاء تلك المدة سيمنحك الموقع السماح لكي تطبع الموعد الخاص.

فما عليك سوى أن تقوم على بالدخول بأمر الطباعة وستخرج لك ورقة بها الموعد التابع لك.

وختامًا لتلك المقالة ننصح باستغلال تلك المميزات والتطورات التي تحدث يومًا بعد يوم. فكما رأيتم يمكن لأي شخص أن يقوم بحجز موعد السفارة اليمنية بكل سهولة ودون أن تخرط في أي جهد.