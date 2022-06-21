إصابة وزير خارجية المكسيك بـ فيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وكتب إبرارد على صفحته الرسمية بموقع "تويتر" أنه يعانى من أعراض خفيفة "لا داعى للقلق بشأنها" وأنه لم يحضر اجتماعًا عاديًا لمجلس الوزراء فى ذلك الصباح.

وعلى جانب آخر، أعلنت السلطات الصحية فى المكسيك، تسجيل 2132 إصابة جديدة و تسع حالات وفاة بـ كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأفادت وزارة الصحة فى بيان لها، بأن عدد الإصابات التراكمى وصل يوم الاثنين إلى خمسة ملايين و877 ألفًا و837 حالة، فيما بلغ إجمالى الوفيات 325 الفًا و417 حالة.