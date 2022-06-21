خطوات التقديم في وظائف الحج الموسمية 1443 للرجال والنساء

نعلن لكم عن طريقة التقديم في وظائف الحج الموسمية 1443 والتي تم الإعلان عن في المملكة العربية السعودية للمواطنين والمقيمين من الرجال والنساء، ويوجد العديد من الوظائف للتخصصات المختلفة في موسم الحج والذي بدأ العد التنازلي له، ولم يتبقى سوى أيام على بدايته، وتقوم وزارة الحج والعمرة بتوفير تلك الوظائف من أجل إتاحة فرص العمل بالإضافة إلى خدمة حجاج بيت الله الحرام والذين يأتون من جميع دول العالم لأداء الفريضة، كما نعلن لكم عن الشروط والمعايير التي تم الإعلان عنها من قبل الوزارة من أجل القبول في الوظائف المتاحة.

خطوات التقديم في وظائف الحج الموسمية 1443

وأعلنت وزارة الحج والعمرة بأن التقديم على الوظائف يكون بشكل إلكتروني وذلك للتسهيل على الراغبين في الالتحاق بها، وذلك من خلال المنصة الإلكترونية والتي تم إعدادها بشكل جيد من أجل قبول طلبات الجميع، ولكي يتم التسجيل يجب إتباع تلك الخطوات:

الدخول على موقع وزارة الحج والعمرة

اختيار “الوظائف المتاحة”.

اضغط على “وظائف الحج”.

سوف تظهر أمامك جميع الوظائف المتاحة وشروط كل وظيفة.

قم باختيار الوظيفة المناسبة لك.

قم بإدخال البيانات المطلوبة.

اضغط على “تقديم”.

قم بطباعة الطلب واحتفظ به.

شروط التقديم على وظائف الحج 1443

وأعلنت وزارة الحج والعمرة عن بعض الشروط والمعايير التي تم وضعها من اجل الموافقة على الطلب، ولذلك يجب قبل أن تقوم بالتقديم على الوظيفة أن تقرأ الشروط جيدا وإذا توافرت بك يمكنك التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني، وتلك الشروط كالآتي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو مقيمًا في المملكة العربية السعودية.

ألا يكون متزوج من أجنبية.

ألا يقل طوله عن 168 سم.

كأن يكون وزنه مناسب لطوله.

ألا يعاني من أي أمراض مزمنة.

ألا يكون لديه وظيفة عسكرية.

أن يكون حاصل على مؤهل مناسب للوظيفة التي تقدم عليها.

يشترط توفر حسن السير والسلوك.

المستندات المطلوبة للتقديم في وظائف الحج

ويجب على المتقدم إلى الوظيفة تقديم بعض المستندات الضرورية حتى يتسلم وظيفته في موسم الحج، وذلك حتى يتم استكمال باقي الإجراءات بعد التقديم الإلكتروني، وتلك المستندات كالآتي: