نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التقديم فى تدريب أرامكو للتوظيف لخريجي الثانوية والدبلوم وموعد وشروط التسجيل بالثانوية فى وظائف أرامكو في المقال التالي

التقديم فى تدريب أرامكو للتوظيف لخريجي الثانوية والدبلوم وموعد وشروط التسجيل بالثانوية فى وظائف أرامكو حيث سيتم التقديم فى تدريب أرامكو المنتهي بالتوظيف لخريجي الثانوية والدبلوم من الذكور والاناث وأيضا موعد تقديم تدريب أرامكو للدبلوم والثانوي وشروط التسجيل بالثانوية والدبلوم فى وظائف أرامكو ومميزات تلك الوظائف وبرنامج التدريب الذى يرغب الكثير فى الالتحاق به ومعرفة الشروط والمستندات المطلوبة فى التقديم على تدريب أرامكو للتوظيف لحاملي شهادة الثانوية والدبلوم 2022. ما هو برنامج التدريب فى أرامكو؟ هو برنامج مصمم للتدرج المهني لتدريب خريجي وخريجات الثانوية والدبلوم وكذلك تدريب منتهي بالتوظيف فى أرامكو للجامعيين واعدادهم لمختلف الوظائف فى أرامكو وتدريبهم على مستوي اكاديمي عال وفق فترة زمنية تختلف من مسار وظيفي لآخر واقصاها عامين للتدريب فى اللغة الإنجليزية والرياضيات والكمبيوتر والصحة والسلامة وهناك التدريب الصناعي ويوفر التدريب الوقت الترفيهي للمتدربين والمشاركة فى نوادي الشركة اثناء فترة التدريب التوظيفي. شروط التقديم فى وظائف أرامكو للثانوية والدبلوم أولا يجب ان يكون المتقدم حاصل على الثانوية فى العلوم الطبيعية والعلوم الشرعية.

ثم المتقدين من الحاصلين على الدبلومات التجارية والصناعية.

أيضا يجب ان يكون معدل الثانوية لا يقل عن 75 فيما اعلي.

كذلك بالنسبة لدرجات اختبار القدرات المنعقد فى المركز الوطني قياس لا يقل عن 72 فيما أعلي.

ثم بالنسبة لشرط عمر القبول لا يزيد عن 24 سنة هجرية.

أيضا يتم قبول خريجي وخريجات الدفعات التالية ” من 1439 وحتى 1443″.

كذلك يتم عقد اختبارات تحديد مستوى اللغة الإنجليزية والرياضيات. خطوات التقديم فى وظائف أرامكو لخريجي الثانوية والدبلوم أولا يجب تقديم طلب التسجيل عبر رابط موقع شركة أرامكو الرسمي.

ثم يجب ان يقوم المتقدم بالحضور الى اختبار اللغة الإنجليزية والرياضيات فى الفترة من السابع من أغسطس وحتى عشرين أغسطس 2022.

أيضا بعد الترشيح للمشاركة فى البرنامج التدريبي لابد من اجراء الفحص الطبي والذى سيتم دعوتك اليه عبر مراسلة المتدرب بالبريد الالكتروني.

وبعد ذلك توقيع العقد واصدرا البطاقات.

وأخيرا بدا البرنامج للمقبولين فى وظائف أرامكو للثانوية والدبلوم فى موعد الثالث والعشرين من أكتوبر 2022. موعد التقديم فى وظائف أرامكو للحاصلين على الثانوية والدبلوم وفق ما تم الإعلان عنه من قبل الموقع الرسمي لشركة أرامكو ان موعد التسجيل فى برنامج التدريب التوظيفي للثانوية والدبلوم بداية من يوم الاثنين الموافق الثامن عشر من يوليو 2022 وموعد انتهاء التقديم سيكون يوم الاثنين الموافق الخامس والعشرين من يوليو 2022 وبذلك يكون تم اغلاق باب التقديم فى تدريب أرامكو للثانوية والدبلوم. عمر شويل - جدة التقديم فى تدريب أرامكو للتوظيف لخريجي الثانوية والدبلوم وموعد وشروط التسجيل بالثانوية فى وظائف أرامكو - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التقديم فى تدريب أرامكو للتوظيف لخريجي الثانوية والدبلوم وموعد وشروط التسجيل بالثانوية فى وظائف أرامكو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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