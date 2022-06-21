شروط التقديم على وظائف الحج واستخراج تصاريح العمل عبر أجير ajeer

نعرض لكم طريقة التقديم على وظائف الحج المختلفة من خلال منصة أجير الإلكترونية والتي تعد من أهم منصات التوظيف في موسم الحج، حيث تعمل على تسهيل إجراءات الربط بين الهيئات التي تحتاج إلى عمالة خلال موسم الحج، وبين المواطنين أو المقيمين الذين يبحثون على وظائف خلال تلك الفترة، ويتم كل ذلك من خلال النظام الإلكتروني للتسهيل على الطرفين في الالتقاء وأن يحقق كل طرف هدفه بدون أي صعوبات تواجههم، ويتوفر على المنصة الكثير من الوظائف في مختلف التخصصات والأعمال، كما تمنح المنصة المتقدم عليها عقد عمل مؤقت يمكنه من العمل خلال موسم الحج.

خطوات التقديم على وظائف الحج عبر أجير

كما تتيح بوابة أجير الإلكترونية الكثير من الوظائف المتاحة والمتعلقة بموسم الحج والتي يمكن التقديم عليها من خلال الموقع الإلكتروني بعد التأكد من أن تلك الوظيفة تناسبك، وذلك من خلال الخطوات التالية:

الدخول على بوابة أجير

قم باختيار الحساب الخاص بك إذا كان “أفراد” أو “المنشآت”.

قم بتسجيل الدخول من خلال رقم الهوية وكلمة المرور.

إذا لم يكن لديك حساب اضغط على “إنشاء حساب جديد” وأدخل البيانات المطلوبة.

قم بالضغط على “الوظائف المؤقتة”.

قم باختيار الوظيفة التي ترغب فيها.

قم بالتقديم عليها.

سوف يظهر لك تصريح العمل الموقت.

شروط التقديم على وظائف الحج عبر أجير

كما تم الإعلان عن بعض الشروط التي يجب أن تتوفر في من يرغب في التقديم على الوظائف، وتم وضع تلك لضوابط والمعايير من أجل تحقيق الهدف من البرنامج وهو أن يلتحق لشخص المناسب بتلك الوظائف، وهو ما يحقق في النهاية الهدف الأكبر وهو تقديم أفضل خدمة للحجاج سواء من الداخل أو القادمين من مختلف دول العالم لأداء الفريضة، وتلك الشروط كالآتي: