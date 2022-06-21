خلفيات ايفون 13 4K كيوت سوداء وملونة جودة عالية

خلفيات ايفون 13 4K كيوت جميلة بجودة عالية سوداء وملونة بجودة عالية هي بالطبع أكثر ما يرغب في اقتنائه معظم مستخدمي أجهزة الهواتف الجوالة من ماركة آيفون ، حيث تحرص الشركة على تقديم أكبر عدد ممكن من الخلفيات المميزة جدًا مع كل إصدار جديد من هواتفها ذات المواصفات الاحترافية والغنية عن التعريف ، وفيما يلي على موقع ثقفني ؛ سوف يتم استعراض مجموعة من أجمل خلفيات هاتف ايفون 13 وايفون 13 برو المميزة.

أجمل خلفيات ايفون 13 4K

يمكن لأي فرد من مستخدمي هاتف أيفون 13 أو يفون 13 برو ماكس او أيفون 13 ميني ممن يهتمون بأدق تفاصيل الهاتف ويرغبون في تمييز مظهر الهاتف خاصهم استخدام أجمل الخلفيات الخاصة بالهاتف التي تأتي بدرجة وضوح فائقة والتي تضفي على الجوال مظهر احترافي أكثر من رائع وتم سابقًا استعراض أروع خلفيات ايفون 11 وفيما يلي إليكم مجموعة من أجمل تلك الخلفيات الجمية والمميزة وذات أعلى درجة من الجودة والوضوح ، مثل:

أهم مواصفات ايفون 13

من أهم مميزات وخصائص هاتف ايفون 13 المقدم من شركة آبل العالمية ، ما يلي:

يحتوي الهاتف على سعة تخزين ذاكرة داخلية بدأ من 128 جيجا وتصل في بعض إصدارات الجهاز إلى 512 جيجا.

ذاكرة الهاتف العشوائية RAM تصل إلى 6 جيجيا بايت.

يعتمد الهاتف على معالج من فئة A15 Bionic

يعد هاتف ايفون 13 وايفون 13 برو ماكس من أجهزة الجوال اتي تدعم أحدث إصدارات نظام تشغيل أبل أيفون وهو: iPhone Operating System iOS 15.

الشاشة المستخدمة في الهاتف بحجم 6.1 بوصة وهي تعمل بتقنية Super Retina XDR.

بطارية الهاتف تدعم الشحن السريع بمعدل 20 واط.

يحتوي الهاتف على 3 ثلاث كاميرات، 2 كاميرا خلفية بدقة 12 ميجا بيكسل وأيضًا كاميرا أمامية بدقة 12 ميجا بيكسل.

سعر هاتف ايفون 13

لقد تم تحديد سعر هاتف ايفون 13 iPhone العالمي وسعره في المملكة العربية السُّعُودية أيضًا ، على النحو التالي: