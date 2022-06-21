“الآن” تجديد الهوية الوطنية إلكترونيًا عبر أبشر “الداخلية” السعودية توضح

تجديد الهوية الوطنية إلكترونيًا وزارة الداخلية السعودية توضح خطوات التجديد الإلكتروني من خلال منصة أبشر ١٤٤٣، الهدف من ذلك هو التسهيل على الجميع حيث صرحت الوزارة أنه لن يتم بعد ذلك الذهاب إلى الجوازات أو مكاتب الأحوال المدنية، وقد أوضحت الوزارة عن عدد من الشروط الواجب توافرها عند التجديد، ومن ضمن هذه الشروط أن تكون البطاقة سارية، وصلاحيتها كحد أدنى ١٨٠ يوم، ويجب أن يكون الشخص قد قام بتسديد كافة الغرامات المالية في هيئة الأحوال المدنية.

تجديد الهوية الوطنية إلكترونيًا

لتجديد الهوية الوطنية إلكترونيًا يجب أن تكون صالحة حتى ١٨٠ يومًا على الأقل.

يجب أن يتم التجديد عبر حساب المواطن الشخصي على منصة أبشر.

يقوم الشخص بتحميل صورته الشخصية إلى المنصة.

يقوم المستفيد بطلب تسليم البطاقة على عنوانه السكني.

خطوات تجديد الهوية ١٤٤٣

أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن خطوات تجديد الهوية إلكترونيًا عبر أبشر، وكان الهدف من ذلك تخفيف الأعباء على المواطنين مع توفير الوقت، ويستطيع المستفيد إجراء الخطوات التالية للتجديد:

في البداية يجب الذهاب إلى الموقع الإلكتروني أبشر.

بعد ذلك يتم اختيار أبشر أفراد.

يتم في هذه الخطوة يتم تسجيل الدخول.

ثم كتابة البيانات الخاصة بالمستفيد.

الضغط على أيقونة خدماتي.

تحديد خيار الأحوال المدنية، واختر تجديد الهوية.

ثم قم بقراءة كافة الشروط بدقة، والضغط على موافقة.

بعد ذلك ادخل العنوان الوطني الذي يناسبك عليه البطاقة عبر البريد.

شروط تجديد الهوية أونلاين

يجب أن يكون المتقدم للتجديد سعودي الأصل، والجنسية.

من الضروري أن تكون فترة صلاحية البطاقة لا تقل عن ٩٠ يوم.

أن يقوم المواطن الذي سوف يقوم بالتجديد بإرفاق عنوانه الوطني حتى يتسلم البطاقة على عنوانه.

تقديم صورة شخصية حديثة، وواضحة للمتقدم، وأيضًا تقديم قيد عائلي في حالة الزواج.

من الضروري أن يتم طباعة صورة من الطلب لكي يتم المواطن من متابعة طلبه على المنصة.

يجب أن يقوم المستفيد بتسديد كافة الرسوم المقدرة من الأحوال المدنية للتسديد.

تجديد الهوية الوطنية إلكترونيًا خدمة مميزة أطلقتها وزارة الداخلية السعودية عبر منصة أبشر الإلكترونية ٢٠٢٢ تسهيًلًا على المواطنين دون الحاجة إلى الذهاب للأحوال المدنية، وقد حددت عدد من الشروط الهامة الواجب توافرها تعرفنا عليها في المقال.