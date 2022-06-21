نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط طلب زيارة عائلية من وزارة الخارجية السعودية للمقيمين وطريقة الاستعلام عن التأشيرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة حددت وزارة الخارجية السعودية شروط طلب زيارة عائلية للمقيمين داخل المملكة، حيث أعطت الوزارة الحق لكافة المقيمين داخل المملكة استقدام الأقارب من الدرجة الأولى للزيارة، وذلك من خلال تقديم طلب زيارة عائلية عبر منصة التأشيرات الإلكترونية إنجاز، ولكن أكدت على بعض الضوابط التي بمقتضاها يحصل المقيم على الموافقة والتصديق على الطلب، وبالتالي صدور تأشيرة الزيارة العائلية، وذلك باعتبار منصة إنجاز منصة حكومية رسمية أطلقتها الخارجية السعودية؛ بهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين بشكل رقمي إلكتروني، لذلك فقد وفرت من خلالها خدمات تقديم طلب زيارة عائلية والاستعلام عنها.

شروط طلب زيارة عائلية من وزارة الخارجية السعودية

أقرت وزارة الخارجية السعودية شروط طلب زيارة عائلية للمقيمين، نذكر أهمها فيما يلي:

يجب أن تكون إقامة مقدم طلب تأشيرة الزيارة العائلية إقامة عمل وليس مرافق.

يجب أن تكون الإقامة سارية المفعول.

يشترط أن يكون الأقارب المراد استقدامهم أقارب من الدرجة الأولى، الزوجة والأبناء والوالدين.

ينبغي تعبئة البيانات المطلوبة في نموذج طلب الزيارة العائلية عبر منصة إنجاز.

تصديق الطلب من جهة العمل أو اعتماده من الغرفة التجارية.

يجب أن تكون البيانات صحيحة ومطابقة تماما للبيانات المسجلة في جواز السفر.

تعبئة البيانات باللغة العربية فيما عدا البيانات التي يتطلب النظام إدخالها باللغة الإنجليزية، كذلك يتم استثناء المقيمين غير الناطقين بالعربية.

طلب زيارة عائلية من وزارة الخارجية السعودية

كما سبق وأشرنا وفرت الخارجية السعودية خدمة تقديم طلب زيارة عائلية بشكل إلكتروني عبر منصة إنجاز، كما في الخطوات الآتية:

الانتقال إلى منصة التأشيرات الإلكتروني إنجاز. الاختيار من الخدمات المتاحة للمواطنين والمقيمين. النقر على خدمة تقديم طلب زيارة عائلية. العمل على تعبئة بيانات نموذج التقديم. الحرص على تسجيل البيانات بكل دقة كما هي في جواز السفر والمستندات الرسمية. العمل على تصديق الطلب من الغرفة التجارية أو جهة العمل.

استعلام عن طلب زيارة عائلية

بعد مراجعة شروط طلب زيارة عائلية من وزارة الخارجية السعودية، وتقديم طلب عبر منصة التأشيرات إنجاز، يستطيع المقيم الاستعلام عن تأشيرة الزيارة بالخطوات الآتية:

افتح رابط منصة إنجاز للاستعلام عن التأشيرات. اختر خدمات الاستعلام عن طلبات وزارة الخارجية. سجل رقم الطلب ورقم جواز السفر. أدخل رمز الصورة كما هو. اضغط على خيار استعلام.

رسوم طلب زيارة عائلية من وزارة الخارجية

حددت وزارة الخارجية السعودية رسوم طلب زيارة عائلية، يتوجب على مقدم الطلب سدادها عبر منصة إنجاز، حيث تقدر قيمة التأشيرة لمدة شهر 300 ريال سعودي، وقد منحت المقيمين فرصة تجديد تأشيرة الزيارة ثلاث مرات، يتم سداد الرسوم عن كل مرة.