العالم اليوم - روسي يبيع ميدالية نوبل للسلام لمساعدة أطفال أوكرانيا

انتم الان تتابعون خبر روسي يبيع ميدالية نوبل للسلام لمساعدة أطفال أوكرانيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 21 يونيو 2022 03:21 صباحاً - باع الصحفي الروسي دميتري موراتوف، الفائز بجائزة نوبل للسلام العام الماضي، ميداليته مقابل 103.5 مليون دولار في مزاد يوم الاثنين لجمع الأموال للأطفال النازحين المتضررين من الحرب في أوكرانيا.

وقالت شركة هيريتيدج أوكشنز التي أجرت المزاد في بيان إن سعر شراء ميدالية موراتوف سيدعم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في مسعاها لمساعدة الأطفال المشردين في أوكرانيا.

فاز موراتوف، رئيس تحرير صحيفة نوفايا جازيتا، التي تنتقد الكرملين بشدة، بجائزة نوبل للسلام عام 2021 مع ماريا ريسا من الفلبين.