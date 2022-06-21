كورونا فى العالم.. آخر إحصائيات ضحايا كوفيد خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - ففى إيران، سجلت السلطات الصحية 160 إصابة بفيروس كورونا وصفر وفيات خلال الساعات الـ 24 الماضية، بذلك بلغ إجمالى عدد الوفيات بين المصابين بكورونا 141 ألفا و360 حالة، والمصابين 7 ملايين و234 ألفا و757 شخصا.

وأعلنت سلطات الصحة فى بريطانيا تسجيل إجمالى وفيات بلغ 196 ألفا و643 شخصا، فيما بلغ العدد التراكمى للإصابات المسجلة هناك منذ ظهور الوباء 22 مليونا و239 ألفا و391 إصابة.

وفى قبرص، أعلنت تسجيل 3470 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ أن إجمالى الإصابات فى البلاد منذ بداية تفشى الجائحة أكثر من 491 ألف حالة. كما أضافت أن حصيلة الوفيات بلغت 1070 حالة بعد تسجيل حالتى وفاة على مدار أمس.

وفى البرتغال، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 158 ألفا و534 حالة إصابة و292 حالة وفاة جراء كوفيد 19 خلال الأسبوع الماضى.

وفى كرواتيا، سجلت السلطات الصحية 373 إصابة جديدة فارتفع إجمالى الإصابات المسجلة إلى مليون و141 ألفا و919 إصابة مؤكدة، كما سجلت 3 حالات وفاة فبلغت حصيلة الوفيات 16 ألفا و30 حالة وفاة.

وفى إيطاليا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 30 ألفا و526 إصابة و18 حالة وفاة، ليرتفع العدد الإجمالى للإصابات المؤكدة إلى 17 مليونا و879 ألفا و160 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 167 ألفا و721 حالة وفاة.

وفى اليونان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 5 آلاف و689 إصابة و8 حالات وفاة، ليرتفع العدد الإجمالى للإصابات المؤكدة إلى 3 ملايين و545 ألفا و112 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 30 ألفا و87 حالة وفاة.

وفى سنغافورة، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 3 آلاف 199 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية. وذكرت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" السنغافورية أن السلطات سجلت حالة وفاة واحدة جديدة، مضيفة أن بين الإصابات الجديدة 299 حالة وافدة من الخارج. يشار إلى أن إجمالى حالات الإصابة المسجلة فى سنغافورة منذ بداية تفشى الوباء بلغ مليونا و367 ألفا و761 إصابة، فيما بلغ إجمالى الوفيات 1403 حالات وفاة.

وفى صربيا، سجلت السلطات الصحية 242 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع بذلك إجمالى الإصابات فى البلاد إلى مليونين و22 ألفا و494 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 16 ألفا و109 حالة وفاة.

وفى ليتوانيا، سجلت السلطات الصحية 27 إصابة جديدة دون تسجيل حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع بذلك إجمالى الإصابات فى البلاد إلى مليون و65 ألفا و163 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 9158 حالة وفاة.

وفى هونج كونج، سجلت السلطات الصحية 1276 إصابة جديدة وحالتى وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع بذلك إجمالى الإصابات فى البلاد إلى مليون و226 ألفا و684 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 9395 حالة وفاة.

وفى كوبا، سجلت السلطات الصحية 24 إصابة جديدة دون تسجيل حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع بذلك إجمالى الإصابات فى البلاد إلى مليون و105 آلاف و753 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 8529 حالة وفاة.

وفى كينيا، سجلت السلطات الصحية 246 إصابة جديدة دون تسجيل حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع بذلك إجمالى الإصابات فى البلاد إلى 329 ألفا و353 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 5651 حالة وفاة.

وفى نيبال، سجلت السلطات الصحية 15 إصابة جديدة دون تسجيل حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع بذلك إجمالى الإصابات فى البلاد إلى 979 ألفا و362 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 11 ألفا و952 حالة وفاة.

وفى فيتنام، سجلت السلطات الصحية 533 إصابة جديدة دون تسجيل حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع بذلك إجمالى الإصابات فى البلاد إلى 10 ملايين و737 ألفا و640 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 43 ألفا و83 حالة وفاة.

وفى بنجلاديش، سجلت السلطات الصحية 596 إصابة جديدة دون تسجيل حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع بذلك إجمالى الإصابات فى البلاد إلى مليون و956 ألفا و327 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 29 ألفا و131 حالة وفاة.

وفى تشيلى، سجلت السلطات الصحية 11 ألفا و301 إصابة جديدة و25 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع بذلك إجمالى الإصابات فى البلاد إلى 3 ملايين و893 ألفا و726 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 58 ألفا و251 حالة وفاة.

وفى سريلانكا، سجلت السلطات الصحية 5 حالات إصابة جديدة دون تسجيل حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع بذلك إجمالى الإصابات فى البلاد إلى 663 ألفا و989 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 16 ألفا و520 حالة وفاة.