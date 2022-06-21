من الأمور المعروف عن المملكة العربية السعودية أنها تعمل بشكل دائم على السعي إلى راحة مواطنيها ومن فترة لأخرى تبحث عن احتياجات كل المواطنين وتحاول توفيرها، لذلك يسأل المواطنين عن رواتب التقاعد في المملكة العربية السعودية خاصة أن في الفترة الأخيرة كثرت عمليات البحث إلى حد كبير، عن مواعيد صرف رواتب التقاعد في شهر يونيو وقد قامت وزارة المالية في المملكة بتوضيح كل التفاصيل الخاصة بصرف رواتب التقاعد.

موعد نزول راتب التقاعد لهذا الشهر شوال:

ينتظر كل المواطنين لن يتم إيداع المبالغ في الفترة الحالية حيث أنه من المتوقع أن يتم البدء في الصرف من يوم السادس والعشرين ولهذا السبب بدء العديد من المواطنين يتجهزون من أجل هذا الأمر ووضعت وزارة المالية أنه سوف يتم ايداع المبلغ في الموعد المحدد له.

خاصة أن معاش التقاعد يعتبر من المعاشات التي تعطيها وتوفرها الحكومة لكل المواطنين في المملكة الذين تخطوا السن القانوني، حيث أنه من ضمن حقوق كل المتقاعدين عن العمل، وفي حال عدم الحصول على معاشات التقاعد فإنه بعد هذا الأمر خلافا للقانون.

موعد صرف راتب التقاعد الشهر الجديد وطريقة الاستعلام عنه 1443 هـ

وبعد سؤال متعدد من العديد من الأشخاص فإنه تم الإعلان عن أخر مواعيد صرف رواتب التقاعد 25 من كل شهر ميلادي، وهذا سوف يكون في حال عدم وجود أي عطلات رسمية في المملكة، كما أن المواعيد سوف تكون واحدة لكل المستفيدين من المعاشات التقاعدية، وهذا في حال كان المستفيد عسكري أو شخص مدني.

خطوات الاستعلام عن الراتب التقاعدي:

وبالنسبة لكل خطوات الاستعلام عن الرواتب التقاعدية فإنها تكون كالتالي: