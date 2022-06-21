نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم الطلاب فى النقل المدرسي والطلاب المعفيين من رسوم النقل المدرسي والحصول على ترخيص نقل الطلاب في المقال التالي

تقديم الطلاب فى النقل المدرسي والطلاب المعفيين من رسوم النقل المدرسي والحصول على ترخيص نقل الطلاب ويتم التسجيل فى النقل المدرسي عبر نظام نور عن طريق خطوات تسجيل الطلاب فى النقل المدرسي للعام الدراسية الجديد 1444 وهناك بعض الحالات المعفاة من دفع تكاليف ورسوم النقل المدرسي كذلك هناك شركات ومواطنين يرغبون فى المشاركة بنقل الطلاب والتقديم فى خدمات نقل الطلاب عن طريق افراد او من خلال شركات نقل طلاب المدارس ولكن تلك الخطوات تتم وفق شروط معينة فرضتها وزارة التعليم على الراغبين فى الاشتراك فى نقل طلاب المدارس ويجب ان يتم استيفاء تلك الشروط قبل الشروع فى التقديم عبر نظام نور فى النقل المدرسي. شروط النقل المدرسي للطلاب يجب تحديد المكان الذى يسكن فيه الطالب اذا كان حضاري ام منطقة ريفيه.

ثم تحديد اذا كان الطالب مسجل فى احد البرامج التالية ” دراسة تحفيظ القرآن – التعليم العام”.

أيضا يجب ان تكون المسافة من المنزل الى المدرسة لا تزيد عن ثلاثة كم ولا تقل عن 250م. خطوات تسجيل الطلاب فى النقل المدرسي 1444 أولا يجب تسجيل الدخول الى رابط نظام نور التعليمي.

ثم يتم تسجيل الدخول عبر حساب ولى الامر فى نظام نور من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

وبعد ذلك النقر على قائمة الخدمات.

أيضا يجب تحديد خيار خدمات النقل المدرسي من القائمة المنسدلة.

ثم اختيار طلب النقل.

كذلك يجب تعبئة النموذج فى الصفحة.

أيضا يجب تسديد الرسوم والمصاريف المقررة من خلال خدمة سداد.

سيظهر امامك رسوم النقل المدرسي للطلاب المطلوب منك سدادها.

كذلك فى حالة اذا كنت من الطلاب المعفيين من مصاريف ورسوم النقل المدرسي يجب اختيار الطالب معفي.

وأخيرا يتم الانتهاء من خطوات تسجيل الطلاب فى النقل المدرسي 1444. شروط الحصول على ترخيص النقل المدرسي أولا يجب تقديم سجل تجاري ساري المفعول.

ثم يجب ان يكون الشخص المتقدم بطلب النقل المدرسي مشترك فى التأمينات الاجتماعية.

كذلك يجب تقديم شهادة الزكاة والدخل.

أيضا يجب وجود رخصة ممارسة النشاط التجاري.

كذلك يجب توفر عدد مركبتين لنقل الطلاب كحد ادني. الطلاب المعفيين من دفع رسوم النقل المدرسي أولا فئة أبناء الاسر المسجلة فى الضمان الاجتماعي.

كذلك الطلاب ذو الاعاقات الخاصة.

ثم طلاب المدارس التي دمجت مع مدارس اخري ” المدارس المضمونة”. عمر شويل - جدة تقديم الطلاب فى النقل المدرسي والطلاب المعفيين من رسوم النقل المدرسي والحصول على ترخيص نقل الطلاب - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تقديم الطلاب فى النقل المدرسي والطلاب المعفيين من رسوم النقل المدرسي والحصول على ترخيص نقل الطلاب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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