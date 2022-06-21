رابط التقديم في كلية الملك فهد الأمنية 1443 دورة تأهيل الضباط الجامعيين

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوزارة الداخلية عن التقديم في كلية الملك فهد الأمنية المستمر حتى يوم الخميس المقبل الموافق 24 ذو القعدة الساعة العاشرة صباحاً، للتأهيل في دورة الضباط الجامعيين رقم (52) من حاملي شهادات البكالوريوس الذين تنطبق عليهم شروط القبول والتسجيل عبر بوابة أبشر توظيف في المواعيد المحددة للتعيين في الوظائف التابعة لنظام الخدمة العسكرية، ولهذا لابد من إتباع التعليمات والإجراءات العامة للقبول وتقديم كافة المستندات المطلوبة ويراعى جيداً الإرشادات والتخصصات وأي شرط تضعه كلية الملك فهد الأمنية من أجل قبول الطلب.

رابط التقديم في كلية الملك فهد الأمنية 1443 للجامعيين

بدأت لجنة القبول استقبال طلبات الطلاب الجامعيين منذ يوم السبت الماضي وها تستمر حتى يوم الخميس آخر يوم لاستقبال الطلبات إلكترونياً، وذلك من خلال التقديم عبر رابط بوابة أبشر للتوظيف بشرط أن يكون المتقدم مؤهل لدخول الكلية بعدها غلق باب التسجيل ثم يتم إعلان نتائج القبول المبدئي للمرشحين الأولين ثم نتائج الترشيح النهائي وإعلام المرشحين بذلك وتجد الإشارة أنه على جميع المتقدمين متابعة تلك النتائج حتى لا تفوتك الفرصة.

شروط تقديم كلية الملك فهد الأمنية 1443

يشترط على جميع المتقدمين أن يكونوا سعوديين الجنسية.

يستثنى من شرط الجنسية الذي عاش مع والده حين تأدية واجبه نحو البلاد في الخارج.

أن لا يقل عمر المتقدم عن 22 سنة ولا يتجاوز عمر الثلاثين وقت تقديم الطلب.

يجب أن يكون لائق طبياً أي خالي من الأمراض المعدية والعقلية مع تقديم التقارير التي تثبت ذلك.

لا يقل الطول عن 168 سم ولابد أن يتناسب مع الوزن.

كما تتضمن الشروط حسن السير والسلوك والسمعة في كافة أمور الحياة وغير محكوم عليه في أي قضية أو جريمة.

ألا يكون قد سبق التعيين له في وظيفة تابعة لنظام الخدمة العسكرية.

لابد أن يكون حاصل على شهادة البكالوريوس بانتظام كلي ولا يكون قد مضى على التخرج أكثر من عام دراسي واحد.

التقدير العام للشهادة لا يقل عن (جيد).

في حالة إن كان متزوج يجب أن تكون الزوجة سعودية الجنسية.

ينبغي أن يجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية.

إجراءات القبول والتسجيل في كلية الملك فهد الأمنية للجامعيين

إذا كان المتقدم حاصل على شهادته من خارج المملكة لابد من عمل معادلة من وزارة التعليم السعودية مع ترجمة الشهادة الصادرة من الخارج إلى اللغة العربية من مكتب معتمد، علماً بأن يتم استبعاد أي طلب غير متطابق في البيانات وأي طالب مقبول في كلية عسكرية أخرى، ولابد أن تكون الشهادات والمستندات المقدمة مصدقة وصورها موضحة بالإضافة إلى توقيع الطالب عليها.