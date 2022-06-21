الشروط الأساسية للتسجيل في الدعم السكني السعودي

وزارة الإسكان بالمملكة توضح عن الشروط الأساسية للحصول على توفير الدعم السكني الخاص بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وأضاف إلى ذلك أن صندوق التنمية العقارية بالمملكة، وأكد على أن تعليق الدعم السكني لجميع المواطنين السعوديين المستفيدين منتج البناء الذاتي مؤقت، حيث أن سوف يتم إيداع الدعم الشهري بأثر رجعي، وهذا بناءا على استخراج شهادة الأشغال البناء الذاتي، ويتم رفع ذلك من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق التنمية العقارية .

شروط التسجيل في الدعم السكني :

يجب على المتقدم أن يكون سعودي الجنسية. يجب على المتقدم أن يكون مقيم إقامة دائمة داخل المملكة. يجب على المتقدم أن يكون عمره لا يقل عن 25 عاماً فأكثر. يجب على المتقدم أن يكون أحد أفراد أسرته ضمن مستفيدي الدعم السكني، حيث أن لا يمكن للتقديم مرة أخرى. في حالة الأب متوفي، يجب على الأبناء تقديم الدعم السكني . أما إذا لو كان المتقدم يمتلك منزل سكني خلال ال 5 سنوات الأخيرة، لا يمكن التقديم على الدعم السكني مرة أخرى. يقوم عائل الأسرة بالتقديم على الدعم السكني او النساء الأرامل أو المطلقات. يجب على المتقدم أن يكون الدخل الخاص به مرتفع، وبناءا على ذلك يمكن الحصول على سكن جديد. يجب عدم حصول المتقدم على دعم سكني سابق.

برنامج سكني للمستفيدين بالمملكة يعد مجموعة متنوعة من التسهيلات والخدمات السكنية التي تشمل المستشار العقاري المدعوم، وبناءا على ذلك يتم إصدار شهادات ضريبة التصرفات العقارية السعودي في المنزل الأول، حيث أن الحصول على عرض أسعار الجهات التمويلية والسكنية للمستفيدين بالمملكة، وأضاف إلى ذلك أن إصدار عقود الأراضي إلكترونياً.

وقد تجد الإشارة إلى أن الاستفادة من خدمة التصاميم الهندسية، وخدمة التمويل الإلكتروني، وأضاف إلى ذلك أن هذا التسجيل والاستحقاق الفوري، حيث أن يتم إصدار البناء إلكترونياً بالمملكة، حيث أن نقوم بعرض كيفية استخراج شهادة الأشغال البناء الذاتي من خلال موقعنا المتميز.

خطوات استخراج شهادة الأشغال البناء الذاتي :