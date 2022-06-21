العالم اليوم - سان جيرمان يحسم مستقبل بوكيتينو هذا الأسبوع

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 21 يونيو 2022 01:18 صباحاً - ذكرت صحيفة ليكيب الرياضية الفرنسية أن نادي باريس سان جيرمان يجري مفاوضات بشأن رحيل المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو وقد يصدر إعلانا هذا الأسبوع.

وأوضحت الصحيفة أن كريستوفر جالتييه مدرب نيس قريب من تولي قيادة سان جيرمان لكن الإعلان عن تعيينه سينتظر حتى إنهاء إجراءات رحيل بوكيتينو. وأصبح بوكيتينو مدربا لسان جيرمان قبل 18 شهرا وعجز عن مساعدة بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي في تحقيق حلمه بالتتويج بدوري أبطال أوروبا وخرج من دور 16 على يد ريال مدريد هذا الموسم.

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