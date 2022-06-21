متى سلم رواتب المتقاعدين شوال 1443_ يوينو 2022

متى سلم رواتب المتقاعدين شوال 1443 من أكثر المواضيع التي عليها إقبال وبحث كبير في الآونة الأخيرة على مؤشر البحث العالمي “جوجل” هو التساؤل بشأن موعد رواتب المتقاعدين يونيو لعام 1443هـ، حيث أن المتقاعدين هم الأشخاص الذين وصلوا إلى سن التقاعد ولم يعد في مقدرتهم العمل لظروف السن أو لأي سبب من الأسباب، وحددت الهيئة العامة للمعاشات داخل المملكة العربية السعودية بعض الشروط التي يجب أن تتوافر في المواطن حتى يكون مستحقًا لراتب التقاعد وسنقوم بتقديمها في السطور التالية.

موعد رواتب المتقاعدين يونيو 1443هـ – 2022م

كشفت الهيئة العامة للمعاشات السعودية عن موعد راتب المتقاعدين لشهر يونيو الجاري وأكدت أنه من المقرر أن يتم صرفه في يوم الأحد الموافق السابع والعشرين من شهر ذي الحجة 1443هـ الذي يوافق بالتقويم الميلادي يوم السادس والعشرين من شهر يونيو 2022م.

شروط استحقاق راتب التقاعد لعام 1443هـ

وحددت الهيئة العامة للمعاشات السعودية عدة شروط يجب أن يتم توافرها في المتقدم للحصول على راتب التقاعد ومن بينها ما يلي:-