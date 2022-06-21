متى سلم رواتب المتقاعدين شوال 1443_ يوينو 2022

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متى سلم رواتب المتقاعدين شوال 1443 من أكثر المواضيع التي عليها إقبال وبحث كبير في الآونة الأخيرة على مؤشر البحث العالمي “جوجل” هو التساؤل بشأن موعد رواتب المتقاعدين يونيو لعام 1443هـ، حيث أن المتقاعدين هم الأشخاص الذين وصلوا إلى سن التقاعد ولم يعد في مقدرتهم العمل لظروف السن أو لأي سبب من الأسباب، وحددت الهيئة العامة للمعاشات داخل المملكة العربية السعودية بعض الشروط التي يجب أن تتوافر في المواطن حتى يكون مستحقًا لراتب التقاعد وسنقوم بتقديمها في السطور التالية.
موعد رواتب المتقاعدين يونيو 1443هـ – 2022م
كشفت الهيئة العامة للمعاشات السعودية عن موعد راتب المتقاعدين لشهر يونيو الجاري وأكدت أنه من المقرر أن يتم صرفه في يوم الأحد الموافق السابع والعشرين من شهر ذي الحجة 1443هـ الذي يوافق بالتقويم الميلادي يوم السادس والعشرين من شهر يونيو 2022م.
شروط استحقاق راتب التقاعد لعام 1443هـ
وحددت الهيئة العامة للمعاشات السعودية عدة شروط يجب أن يتم توافرها في المتقدم للحصول على راتب التقاعد ومن بينها ما يلي:-
- على المتقدم الذي يريد الحصول على المعاش أن يكون سعودي الجنسية في الأصل والمنشأ.
- يجب على المتقدم أن تكون إقامته الدائمة داخل المملكة العربية السعودية.
- تجاوز الشخص الذي يرغب في الحصول على راتب المعاش التقاعدي سن الستين.
- اشتراك الشخص المتقدم في نظام التأمينات ومدة اشتراكه لا يجب أن تقل عن 120 شهر.
- بينما في حالة أنه لم يتصل مدة اشتراكه إلى 120 شهر فعلى الأقل يجب أن تصل إلى 60 شهر تقريبًا أي خمس سنوات.
- يشترط أن يكون المتقدم على المعاش متوقفًا عن حصوله على أي خدمات خاصة بأي قطاع حكومي أو خاص.
- هناك ما يُسمى بالمعاش المبكر وفي هذه الحالة لا يجب أن تكون مدة خدمة هذا الشخص تقل عن 300 شهر.
- وحددت المؤسسة العامة للتأمينات العامة والمعاشات السعودية يوم صرف المعاش وكان هو يوم الأول من كل شهر ميلادي.
- في حالة أن صادف موعد الصرف يوم الجمعة فيتم تقديمه حتى يتم صرفه في يوم الخميس.
- وأما إن كان يوم الصرف يوافق يوم السبت فيتم تأجيله ليوم الأحد لأن الجمعة والسبت هما يومي عطلة أسبوعية رسمية.
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