محادثات ثنائية بين وزير الخارجية الجزائرى والأمين العام للجامعة العربية

جدة - نرمين السيد - أجرى وزير الخارجية الجزائرى رمطان لعمامرة، محادثات ثنائية منفردة مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الذى وصل إلى الجزائر، مساء اليوم، فى زيارة عمل تدوم يومين.





وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية - فى بيان - أن هذه الزيارة تندرج فى إطار التنسيق المستمر بين الجزائر وأمانة الجامعة بخصوص التحضير للقمة العربية، التى ستنعقد بالجزائر يومى الأول والثانى من نوفمبر المقبل، وكذلك حول مسائل أخرى تخص مستجدات الأوضاع فى المنطقة العربية على ضوء التوترات الحالية على الساحة الدولية، وما خلفته من انعكاسات سلبية على دول المنطقة. ومن المنتظر أن يعقد لعمامرة مع أبو الغيط، غدا الثلاثاء جلسة عمل موسعة تشمل وفدى الجانبين لمناقشة هذه المواضيع بإسهاب، والوقوف على التقدم الذى أحرزته مختلف المسارات التحضيرية لهذا الحدث العربى المهم، الذى سيعقد بالجزائر، تزامناً مع الذكرى الثامنة والستين لاندلاع الثورة التحريرية الجزائرية.

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