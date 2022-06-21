العالم اليوم - موسكو تستدعي "سفير أوروبا" حول حظر عبور البضائع لكالينينجراد

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 21 يونيو 2022 12:21 صباحاً - قال حاكم كالينينجراد إن وزارة الخارجية الروسية ستستدعي الثلاثاء سفير الاتحاد الأوروبي لدى موسكو، ماركوس إديرير، بشأن حظر ليتوانيا عبور البضائع للمنطقة بموجب عقوبات الاتحاد الأوروبي.

وحظرت فيلنيوس عبور البضائع من وإلى المنطقة الروسية الواقعة بين ليتوانيا وبولندا، فيما أرجعته إلى قواعد عقوبات الاتحاد الأوروبي.

وقال أنطون عليخانوف حاكم كالينينجراد للتلفزيون الروسي "هذا بالطبع وضع يمكن حله بالوسائل الدبلوماسية... على حد علمي، سيتم استدعاء ماركوس إديرير سفير الاتحاد الأوروبي لدى روسيا غدا، إلى وزارة الخارجية ... وسيتم إبلاغه بالوضع هنا".

ولم يصدر تأكيد رسمي حتى الآن من وزارة الخارجية الروسية بشأن الاستدعاء.