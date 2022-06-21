قرارات مجلس الوزراء ليوم الاحد

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 21 يونيو 2022 12:08 صباحاً - المدينة نيوز :- وافق مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام المستشفيات الخاصَّة لسنة 2022م.

ويأتي تعديل النِّظام لغايات تفعيل الشِّراكة ما بين القطاعين العام والخاص، وتسهيل حصول مراجعي الطوارئ على الخدمات الصحيَّة المتخصِّصة والآمنة، وتوفير خدمات الإسعاف الطبِّي لنقل المرضى إلى المستشفيات الخاصَّة من كوادر الدِّفاع المدني.

كما يهدف النِّظام إلى الحدِّ من المبالغة في فواتير العلاج لغير الأردنيين من خلال إيجاد نصّ لوضع تسعيرة خاصَّة للمرضى من هذه الفئة، ولسدِّ النقص في الكوادر المتخصِّصة، ولتطوير واقع الخدمات الصحيَّة المقدَّمة للمرضى بمن فيهم مرضى السِّياحة العلاجيَّة لتواكب الجودة والمعايير الدَّوليَّة المعمول بها.

ووافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجِبة لمشروع نظام استخراج وتعدين ومعالجة المواد النوويَّة لسنة 2022م، نظراً لبدء بعض الممارسات العمليَّة في مجال استخراج وتعدين المواد النوويَّة.

وتهدف التَّعديلات إلى تحديد المتطلَّبات الأساسيَّة والضَّوابط الرَّقابيَّة التي تحكم الممارسات والأعمال المرتبطة بمجال استكشاف واستخراج وتعدين ومعالجة المواد النوويَّة والتَّنقيب عنها، وفقاً لأحكام قانون الوقاية الإشعاعيَّة والأمان والأمن النَّووي رقم (43) لسنة 2007م، وذلك بغرض حماية الإنسان والبيئة من أخطار التعرُّض للأشعة المؤينة.

ووافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التَّنظيم الإداري لدائرة الإفتاء العام لسنة 2022م، بهدف التوسُّع في العمل الرَّقابي على جميع خدمات الفتوى في الدَّائرة، وزيادة الاختصاص في العمل الرَّقابي، وتنظيم العمل في مكاتب الإفتاء في المحافظات والألوية ومتابعة أدائها بكفاءة وفاعليَّة.

كما وافق المجلس على الأسباب الموجبة لمشروع نظام تشكيل محكمة بلديَّة الهاشميَّة الجديدة لسنة 2022م، وذلك إنفاذاً لأحكام المادَّة (3) من قانون تشكيل محاكم البلديَّأت رقم (35) لسنة 2006م، والتي تستوجب إصدار نظام خاص لكلِّ محكمة بلديَّة.

على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء تعيين أحمد مفلح الغرايبة مديراً عامَّاً لمؤسَّسة التَّدريب المهني، وذلك بعد حصوله على المرتبة الأولى بين جميع المتقدِّمين لإشغال الوظيفة، بحسب نظام التعيين على الوظائف القياديَّة.