مستثمرون يابانيون: الاستقرار السياسي والاجتماعي أبرز عومل الاستثمار بالأردن

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 21 يونيو 2022 12:08 صباحاً - دوت الخليج :- اعتبر مستثمرون يابانيون أن الاستقرار السياسي والاجتماعي من أهم عوامل الاستثمار في الأردن .

وعقد منتدى الاستراتيجيات الأردني جلسة حوارية بعنوان "الاستثمارات اليابانية في الأردن: الفرص وآفاق المستقبل" بالتعاون مع السفارة الأردنية في طوكيو، وبمشاركة كل من السفير الياباني في الأردن، ونائب رئيس منظمة التجارة الخارجية الخارجية اليابانية عبر تقنية الاتصال المرئي من اليابان، ومدير منظمة التجارة الخارجية اليابانية في القاهرة، ومدير وكالة اليابان للتعاون الدولي في الأردن، وعدد من المستثمرين اليابانيين في الأردن، وأعضاء المنتدى، كما شارك في الندوة عدة جهات يابانية من اليابان والإمارات عبر وسائل التواصل المرئي، حيث كانت الفعالية برعاية شركة شمس معان.

وقال رئيس الهيئة الإدارية للمنتدى عبد الإله الخطيب إن هذه الجلسة الحوارية تأتي لتعزيز الحوار حول الاستثمار وأهميته للاقتصاد الأردني، وللبناء على الشراكة الاستراتيجية المتميزة ما بين الأردن ودولة اليابان، مؤكداً ضرورة توسيع آفاق التعاون بين البلدين في شتى المجالات.

وبين السفير الياباني في الأردن كاورو شيمازاكي أن الحكومة اليابانية تسعى لتوسيع دائرة الاستثمارات اليابانية في الأردن، وتعزيز التعاون الثنائي ما بين الشركات الأردنية واليابانية. مشيراً إلى أن الأردن يتمتع بالعديد من المزايا لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، خاصة موقعه الاستراتيجي ضمن دول المنطقة، والذي يجعل منه مركزاً استراتيجياً للتجارة ضمن دول الإقليم.

وقالت سفيرة الأردن لدى اليابان لينا عناب أن الاستثمارات اليابانية في الأردن تتركز في قطاع الطاقة المتجددة وتوليد الطاقة، وهناك اهتمام كبير من الشركات اليابانية للعمل والاستثمار في الأردن، مما يفرض مسؤولية علينا جميعا بضرورة تسهيل كافة السبل لتحقيق من هذا التعاون الاقتصادي وتنويع القطاعات التي تستثمر فيها الشركات اليابانية، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الأردني.

واستعرض مدير منظمة التجارة الخارجية اليابانية في القاهرة (جيترو)، تويوكازو فوكوياما نتائج الاستبيان الذي قامت به المنظمة حول الشركات اليابانية العاملة في دول الشرق الأوسط مع تسليط الضوء على نتائج الأردن، تحت عنوان "المسح الخاص بأوضاع العمل المتعلقة بالشركات اليابانية العاملة في الشرق الأوسط" والذي يهدف إلى دراسة تصور وآراء الشركات اليابانية العاملة في دول الشرق الأوسط ومن ضمنها الأردن، حول البيئة الاستثمارية في المنطقة والفرص الواعدة بين دولها واليابان.

وبين فوكوياما أن نتائج الاستبيان قد أظهرت أن معظم الشركات اليابانية العاملة في الشرق الأوسط قد شهدت زيادة في الأرباح التشغيلية لديها في العام 2021 مقارنة بالعام 2020، وكذلك الحال بالنسبة للشركات اليابانية العاملة في الأردن التي شهدت زيادة في أرباحها التشغيلية بنسبة 30 بالمئة للعام 2021.

وحول توقعات المستثمرين اليابانيين لفرص الاستثمار وتوسيع نطاق أعمالهم خلال العامين القادمين، أشار فوكوياما إلى أن 56.3 بالمئة من المستثمرين العاملين في الشرق الأوسط يعتقدون بأن أعمالهم ستبقى كما هي، في حين أن 50بالمئة من المستثمرين اليابانيين في الأردن لديهم النية بتوسيع نطاق أعمالهم.

وفيما يخص البيئة الاستثمارية في الأردن، أوضح فوكوياما أن 61 بالمئة من المستثمرين اليابانيين العاملين في الأردن قد بينوا أن الاستقرار السياسي والاجتماعي هي أهم عوامل الاستثمار في نظرهم، إلا أنهم بالمقابل أشاروا إلى أن حجم السوق وفرص التوسع تبقى محدودة، مشيراً إلى إمكانية التركيز على مكانة الأردن الجغرافية لجعله مركزاً للاستثمارات والأعمال، خاصة مع دولة العراق.

وبينت المدير التنفيذي لمنتدى الاستراتيجيات الأردني نسرين بركات أن الاقتصاد الأردني يعاني منذ سنوات عديدة من عجز في ميزانه التجاري وتباطؤ في النمو الاقتصادي وازدياد في معدلات البطالة، الأمر الذي يجعل جذب واستقطاب الاستثمارات بشكل عام، والأجنبية منها بشكل خاص عاملاً أساسياً لتحقيق النمو المنشود وخلق فرص العمل للأردنيين، خاصة في ضوء إطلاق الرؤية الاقتصادية، والتي تطمح لجذب استثمارات بقيمة 41 مليار دينار،واشارت بركات إلى أن هذه الجلسة تعتبر استكمالاً لجهود منتدى الاستراتيجيات الأردني في خلق الحوار الفعال والبناء، حول الفرص والممكّنات للنهوض بالاقتصاد الأردني.

وتخلل الفعالية جلسة نقاشية جرى خلالها الحديث عن أهمية توفير البيئة الاستثمارية المناسبة للأعمال من خلال نشر المعلومات بوضوح وشفافية حول مختلف الفرص الاستثمارية، وكذلك استقرار التشريعات، وتوفير إطار قانوني ناظم للاستثمار، يكون واضحاً وشفافاً لجميع المستثمرين على حد سواء.

كما أكد الحاضرون أهمية تعظيم استفادة الأردن من اتفاقيات التجارة الثنائية التي ستدعم شركات القطاع الخاص الأردني في زيادة صادرتها من المنتجات والخدمات المختلفة، وتعزيز التعاون بين شركات القطاع الخاص في كل من الأردن واليابان.