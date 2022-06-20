نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإجازة الدراسية لعام ١٤٤٣ هجرياً ونهاية الفصل الدراسي الثالث في المقال التالي

عمر شويل - جدة الكثير من أولياء الأمور وأيضا الطلاب بمختلف المراحل يبحثون عن موعد اختبارات الفصل الدراسي الثالث لعام ١٤٤٣والذي يمثل نهاية العام الدراسي ومن بعده سوف يحصل الطلاب على الإجازة الصيفية التي يتطلعون إليها بفارغ الصبر.

اختبارات الفصل الدراسي الثالث لعام ١٤٤٣هجريا

أعلنت الجهات المعنية التابعة لوزارة التعليم للمملكة العربية السعودية أن اختبارات الفصل الدراسي الثالث الذي تمثل آخر اختبارات في عام ١٤٤٣هجريا أنها بدأت بالأمس في اليوم التاسع عشر من شهر يونيو لعام ٢٠٢٢م والموافق لليوم العشرون من شهر ذي القعدة ١٤٤٣هجريا، ومدة استمرار الاختبارات بأكملها عشرة أيام متتالية، فا جميع الامتحانات سوف تؤدي بشكل حضوري وليس من على بعد من خلال الإنترنت، وهذا النظام ساري في جميع المدارس الموجودة في أرجاء وأنحاء المملكة العربية السعودية.

كما أوضحت وزارة التعليم السعودي أنه في حالة عدم قدرة الطالب على تأدية الامتحانات بشكل حضوري ويرغب في تأديتها بشكل إلكتروني فهذا غير مباح ولكن المتوفر هو تأجيل الامتحانات له إلى حين يصبح قادر على تأديتها بشكل حضوري، وأكدت الجهات المعنية لوزارة التعليم السعودي أنه فور انتهاء الطلاب في جميع المدارس من تأدية الامتحانات سوف تبدأ عملية تصحيح أوراق الإجابات ورصد الدرجات ومراجعتها مرة أخرى من أجل إظهار نتيجة العام الدراسي ١٤٤٣هجريا.

والجدير بالذكر أن النتيجة سوف تظهر في نهاية اليوم الأخير من تأدية الامتحانات وذلك لكى يستقبل جميع الطلاب الإجازة الصيفية وهم مرتاحين البال، وأن أيضاً الامتحانات سوف تبدأ من تمام الساعة السابعة صباحا وحرصت جميع المدارس على توفير كافة سبل الراحة والهدوء وذلك لكى يتمكن الطلاب من تأدية الامتحانات بسهولة ويسر، كما أكدت وزارة التعليم السعودية أنه سوف يتم إتباع كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا .

الإجازة الدراسية لعام ١٤٤٣ هجرية

أوضحت وزارة التعليم السعودية أن بداية الإجازة لعام ١٤٤٣ هجريا هي يوم الخميس الموافق ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ م والموافق لذي الحجة ١٤٤٣ هـ، وسوف تستمر الإجازة لمدة ثلاثة أشهر متتالية وبعد نهايتها سوف يبدأ العام الدراسي الجديد لعام ٢٠٢٣ ميلادية / ١٤٤٤ هجرية.