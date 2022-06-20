متطلبات تجديد الهوية الوطنية عبر منصة ابشر إلكترونياً بالخطوات والشروط اللازمة 1443هـ

تجديد الهوية الوطنية عبر منصة ابشر يتساءل الكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية عن كيفية تجديد الهوية الوطنية إلكترونياً من خلال منصة “أبشر” الرقمية، حيث قامت وزارة الداخلية السعودية بإطلاق خدمة تجديد هوية المواطن الوطنية الشخصية عبر الإنترنت بدلًا من الذهاب إلى مكتب الأحوال المدنية السعودية، وكانت هذه الخدمة قد تم إطلاقها أولًا في فترة انتشار فيروس كورونا المستجد كنوع من أنواع الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي وتقليل العدوى بين المواطنين.

كيفية تجديد الهوية الوطنية إلكترونياً 1443هـ

يجب أن يقوم المواطن السعودي باتباع بعض الخطوات حتى يتمكن من تجديد الهوية الوطنية إلكترونيًا عبر منصة أبشر الإلكترونية والخطوات هي كالآتي:-

قم بالدخول على رابط منصة “أبشر” السعودية ثم انقر على أيقونة “أبشر أفراد” الموجودة في الصفحة الرئيسية للموقع.

بعد ذلك قم بالنقر على أيقونة “خدماتي” الموجودة بعد اختيار “أبشر أفراد” وبعدها انقر على أيقونة “الأحوال المدنية”.

وثم بعد ذلك قم بالضغط على “تجديد الهوية” وحدد الموافقة على كل الشروط والمعايير التي أقرتها الوزارة على منصة أبشر .

وأخيرًا قم بكتابة عنوانك حتى يتم دفع رسوم استخراج الهوية واستلام الهوية الوطنية من خلال مكتب البريد الإلكتروني الأقرب لك.

الشروط الواجب توافرها لتجديد هوية المواطن عبر الإنترنت