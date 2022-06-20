متطلبات تجديد الهوية الوطنية عبر منصة ابشر إلكترونياً بالخطوات والشروط اللازمة 1443هـ

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تجديد الهوية الوطنية عبر منصة ابشر يتساءل الكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية عن كيفية تجديد الهوية الوطنية إلكترونياً من خلال منصة “أبشر” الرقمية، حيث قامت وزارة الداخلية السعودية بإطلاق خدمة تجديد هوية المواطن الوطنية الشخصية عبر الإنترنت بدلًا من الذهاب إلى مكتب الأحوال المدنية السعودية، وكانت هذه الخدمة قد تم إطلاقها أولًا في فترة انتشار فيروس كورونا المستجد كنوع من أنواع الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي وتقليل العدوى بين المواطنين.
كيفية تجديد الهوية الوطنية إلكترونياً 1443هـ
يجب أن يقوم المواطن السعودي باتباع بعض الخطوات حتى يتمكن من تجديد الهوية الوطنية إلكترونيًا عبر منصة أبشر الإلكترونية والخطوات هي كالآتي:-
- قم بالدخول على رابط منصة “أبشر” السعودية ثم انقر على أيقونة “أبشر أفراد” الموجودة في الصفحة الرئيسية للموقع.
- بعد ذلك قم بالنقر على أيقونة “خدماتي” الموجودة بعد اختيار “أبشر أفراد” وبعدها انقر على أيقونة “الأحوال المدنية”.
- وثم بعد ذلك قم بالضغط على “تجديد الهوية” وحدد الموافقة على كل الشروط والمعايير التي أقرتها الوزارة على منصة أبشر .
- وأخيرًا قم بكتابة عنوانك حتى يتم دفع رسوم استخراج الهوية واستلام الهوية الوطنية من خلال مكتب البريد الإلكتروني الأقرب لك.
الشروط الواجب توافرها لتجديد هوية المواطن عبر الإنترنت
- يجب أولًا على أي شخص يريد استخراج هوية وطنية داخل المملكة العربية السعودية أن يكون سعودي الجنسية.
- كما يجب أن يقوم بكتابة كل البيانات المطلوبة منه على منصة أبشر الرقمية بشكل صحيح وبدون أي خطأ.
- يحجز الطالب ميعاد لتجديد هويته الوطنية ويكتب عنوان سكنه بشكل صحيح ويتم إيصال الهوية من خلال البريد الإلكتروني.
- عند تجديد الهوية يجب أن تكون فترة صلاحية تجديد الهوية أقل من ثلاثة أشهر من تاريخ تجديدها القديم.
- تقديم صورة شخصية له بخلفية بيضاء وصورة من قيد العائلة في حالة أن المواطن الذي يريد تجديد هويته متزوجًا.
- تقديم صورة مطبوعة من نموذج طلب تجديد الهوية ويجب كتابة كل الحقول المطلوب تدوينها على المنصة بشكل صحيح وبدون أي خطأ.
- صورة شخصية حتى لا يتم إلغاء طلب التجديد وفي حالة أن المواطن تخلف عن تجديدها في الميعاد المقرر يجب أن يقوم بسداد كافة الغرامات المقررة عليه.
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