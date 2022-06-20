نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القبول في حملة الراجحي المجانية للحج وكيفية التسجيل بالخطوات 1443_2022 في المقال التالي
القبول في حملة الراجحي المجانية للحج وكيفية التسجيل بالخطوات كل ما يخص حملة الراجحي المجانية للحج لعام 2022م – 1443هـ، حيث يرغب ملايين المسلمين في أداء فريضة الحج وذلك لأنها فريضة وعلى مَن استطاع أن يؤديها وإذا كان في قدرته المادية أدائها ولم يفعل فإنه آثم، ولكن هناك بعض الأفراد الذين ليس في مقدرتهم تحمل تكاليف الحج فتقوم مؤسسة الراجحي الخيرية في المملكة العربية السعودية بعمل حملة تساعد الغير قادرين لأداء الحج بدون أي تكاليف ولكن وفقًا لشروط ومعايير محددة.
شروط القبول في حملة الراجحي المجانية للحج
قامت مؤسسة الراجحي الخيرية السعودية بسّن عدة شروط ومعايير على الحاج حتى يتم قبوله في الحملة المجانية ومن أبرز هذه الشروط ما يلي:-
- أول شرط وأهم شرط لأن هذه الحملة هي حملة سعودية فإنه.
- لابد وأن يكون المتقدم سعودي الجنسية ويعيش في المملكة العربية السعودية.
- لا يجب أن يكون قد أدى فريضة الحج مسبقًا بحيث تكون هذه أول تجربة له وأداء للحج ويجب أن يكون مسلم وبالغ.
- عمره يجب أن يتراوح بين السن القانوني (ثمانية عشرة عام) وسن الخامسة والستين بحيث لا يزيد أو يقل عن العمرين.
- كما يجب أن يكون الشخص لديه القدرة الجسدية على أداء فريضة الحج من الصلاة والطواف والسعي وغيرها.
- وألا يكون يعاني من أي مرض مزمن أو خطير.
- يحصل المتقدم على تصريح للحج من قبّل جهات المملكة العربية السعودية المختصة.
- يجب أن يمدهم برقم هاتف له حتى يتم التواصل معه من خلاله.
خطوات التسجيل في حملة الراجحي للحج المجاني 1443هـ
يتم التسجيل في حملة الراجحي للحج المجاني من خلال عدة خطوات تتمثل فيما يلي:-
- من خلال زيارة موقع حملة مؤسسة الراجحي السعودية الخيرية الإلكتروني الرسمي على رابط alrajhihaj.com
- ثم يقوم بتسجيل دخوله على الموقع وكتابة كل البيانات المطلوبة منه في كل خانة من الخانات.
- يجب أن تكون البيانات صحيحة وبدون أي خطأ.
- ينقر بعد ذلك على خانة “تسجيل الدخول” وبعدها يتم تفعيل الحساب ويملأ كل البيانات التي سيتم مطالبته بها على الاستمارة ثم ينقر أخيرًا على أيقونة “تسجيل”.
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